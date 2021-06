Biblioteca, din nou în mijlocul copiilor

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”, Secția pentru copii, este prezentă din nou în rândul copiilor, prin diverse activități, realizate atât la sediul instituțiilor de învățământ preșcolar și școlar din oraș, cât și prin intermediul online-ului.

Trăistuțele cu povești, atât de îndrăgite de copii, au ajuns, prin intermediul bibliotecarelor Laura Zah, Mara Popovici, Amalia Talpoș și Casilda Mare la elevii clasei preg. (prof. Adriana Dumitrean) și clasei I (prof. Monica Butean) de la Școala Nr. 18 (dir. prof. Simona-Cornelia Cosma); la elevii claselor preg. C (prof. Molnar Clara) și D (prof. Diana Tarța), claselor I B (prof. Kato Anca) și I C (prof. Eniko Ruskal) de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” (dir. prof. Mihai Boloș); la elevii claselor preg. A (prof. Ana Dan), și preg. B (prof. Corina Damian) și la preșcolarii grupelor Waldorf A (educ. Czegenyi Luminița), Waldorf B (educ. Mihaela Balaj), grupa mică-mijlocie (educ. Diana Cara) și grupa mare (educ. Ariana Bocuț) de la la Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” (dir. prof. Felicia Bodea); la elevii claselor a II-a A (prof. Maria Mihnea) și a II-a C (prof. Ioana Man) de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” (dir. prof. Gavril Pașca); la elevii claselor I A (prof. Mărioara Pașca), și I D (prof. Mariana Cristina Popan) de la Liceul cu Program Sportiv (dir. prof. Lucia Stoian). Covoarele prezentate au fost: „Legenda sticletelui”, „Frederick”, „Ridichea uriașă”, „Ghicitori cu fructe și legume”. Micul inventator, Andrei Farcaș elev în clasa I B de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, a avut parte de o surpriză din partea conducerii Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, fiind recompensat cu o enciclopedie pentru expoziția de roboți realizați chiar de el. În scopul familiarizării elevilor cu personaje-copii, celebre din literatură, bibliotecara Paula Roman a realizat webinarul Copiii, personaje de poveste în colaborare cu elevii clasei a IV-a B de la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” (dir. prof. dr. Marius Ciprian Cucuiat), coordonați de prof. pentru înv. primar Simona Pop și profesor documentarist Carmen Lenghel. În perioada următoare, alte instituții vor găzdui activități realizate în colaborare cu Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”. (o.m.)