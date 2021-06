Auto Show Maramureș ► 25 – 27 iunie

○ Expoziție de mașini noi, vehicule de teren, accesorii auto & tunning ○

Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Baia Mare Value Centre organizează, în perioada 25-27 iunie, în parcarea centrului comercial, Bd. București nr. 53, prima ediție a evenimentului Auto Show Maramureș.

Dealeri auto cu referință în domeniu vă invită să descoperiți cele mai noi modele de autoturisme KIA, DACIA, RENAULT, NISSAN, SUZUKI, OPEL, MAZDA, TOYOTA, SKODA, HONDA, FIAT, CITROEN, VOLKSWAGEN, toate în cadrul unei expoziții organizată în premieră de Camera de Comerț și Industrie.

• Autodox aduce la noul Kia e-Nirro, XCeed, Stinger și KIA Sorento.

• Auto Becoro va expune în premieră noua Dacia Spring și gama de modele Dacia lansată în decembrie 2020, vehicule electrice Nissan și noul RENAULT Zoe E-Tech electric.

• ATP Motors prezintă noul OPEL Mokka, SUV-urile hybrid SUZUKI și noua Mazda MX-30, primul model electric Mazda.

• Land Motors aduce în atenție cele mai noi modele Toyota.

• Merlin Auto prezintă modelele Skoda Fabia, Scala, Octavia, Superb, Karoq, Enyaq, Honda Civic, Honda CRV și Honda Jazz.

• Aco Distribution va prezenta noul Citroen C4 și noul Fiat Tipo.

• În standul MHS Motors veți putea descoperi modelele Volks­wagen Caddy, Volkswagen Transporter și Volks­wagen Crafter.

• Vor mai fi expuse: autoturisme hybrid și electrice, ATV-uri Hisun, Can-Am, Polaris, SSV-uri – Buggy Can-Am pentru experiențe off-road, jet skiuri Sea-Doo, snow-mobile Sky-Doo, Can Am Ryker & Spyder, accesorii electronice auto ViperX, entertainment multimedia, stații pentru încărcarea mașinilor electrice și alte inovații tehnologice din domeniul auto.

În colaborare cu VW Kafer Club Baia Mare organizatorii pregătesc și o expoziție de mașini clasice. 20 de „broscuțe retro” vor anima și vor da culoare evenimentului, iar Clubul sportiv XPO Racing va aduce mai aproape de public automobilismul sportiv, prin prezentarea unor mașini de raliu.

Se alătură evenimentului și Serviciul Rutier Maramureș, la standul căruia polițiștii maramureșeni vor prezenta o parte din tehnica de lucru – autospeciala radar Autovision, aparat etilometru, pistol radar etc.

În cadrul evenimentului, Alpha Bank Baia Mare va promova oferte de credite auto.

Deschiderea oficială „Auto Show Maramureș” va avea loc vineri, 25 iunie, ora 11. Intrarea este gratuită. Program de vizitare: 10-20.