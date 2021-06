Începe Festivalul Atelier

Cel mai vechi Festival Internaţional de Teatru din România, “Atelier”, se întoarce după un an de pauză, cu ediţia a XXVII-a.

Asociația Culturală ATELIER `92 și Teatrul Municipal Baia Mare organizează festivalul în Baia Mare, în perioada 22-30 iunie 2021. Festivalul a urmărit încă de la prima sa ediţie (1992) să creeze un cadru instituţionalizat pentru afirmarea formelor noi de expresie teatrală, să provoace apariţia acestor forme inovatoare şi în teatrele de repertoriu, să creeze o rampă de lansare pentru tinerii artişti interesaţi de experienţele novatoare, să ofere companiilor particulare posibilitatea de a-şi prezenta producţiile axate în principal pe înnoirea limbajului teatral. Ediţia din acest an are în program spectacole din Franța, Belgia, Maroc, Ungaria şi România, colocvii, lansări de carte, conferințe, proiecții de filme, expoziții, concerte. Biletele pot fi achiziţionate de la casieria Teatrului Municipal Baia Mare. Deschiderea oficială a evenimentului va avea loc marţi, 22 iunie, de la ora 17.30.