Cătălin Cherecheș: Cred că relația dintre România și Polonia trebuie să treacă prin Baia Mare, în special din perspectivă economică

Ambasadorul Poloniei în Baia Mare

Primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a primit în 22 iunie vizita Excelenței Sale, Maciej Lang Ambasadorul Republicii Polone în România. La întâlnire au mai luat parte directorul Institutului Polonez Natalia Mosor dar și reprezentantul mediului de afaceri polonez din România, dl. Jaroslaw Turczynski.

Discuțiile dintre cei doi demnitari s-au axat pe dezvoltarea unor relații menite să dezvolte economia Municipiului Baia Mare, însă au fost punctate și proiecte din zona educației și culturii.

Cătălin Cherecheș, primarul Municipiului Baia Mare: “Am avut onoarea să primesc în orașul nostru delegația Ambasadei Republicii Polone în România. Am discutat cu Excelența Sa Maciej Lang, Ambasadorul Republicii Polone în România, despre modalitățile în care putem dezvolta relațiile directe dintre Municipiul Baia Mare și Republica Polonă, cu accent pe zona economică, dar şi aspecte care țin de dezvoltarea unor proiecte culturale și educaționale între cele două părți, pentru că din punctul meu de vedere o comunitate trebuie să se dezvolte din toate perspectivele.

Eu cred ca relația dintre România și Polonia trebuie să treacă prin Baia Mare, în special din perspectivă economică, pentru că avem câteva lucruri care ne avantajează. Vorbim aici, în principal, despre transferul de cale ferată de la Biala, care este unul dinte cele mai importante puncte comerciale ale Europei, context în care am putea dezvolta transportul rutier rapid între Polonia și România, via Ucraina.

Intenționăm în acest sens, să dezvoltăm, cu finanțare europeană, o nouă rută de transport rutier, de aproximativ 200 de km, cu un punct de trecere al frontierei la granița cu Ucraina, care ar rezolva transportul de mărfuri din nordul spre sudul Europei. Dealtfel, şi acest subiect va fi dezbătut pe larg în cadrul unui summit pe care Municipiul Baia Mare îl va organiza în toamna acestui an și la care vor participa reprezentanți din România, Polonia, Ungaria, Ucraina și din țările arabe pentru a putea creiona aici o regiune care să fie atractivă din perspectiva dezvoltării economice, inclusiv pentru investitori din Orientul Mijlociu“.

“Vreau să mulțumesc domnului primar Cătălin Cherecheș pentru oportunitatea de a vizita Baia Mare. Sunt pentru prima dată în municipiul dumneavoastră și pot să spun că am rămas impresionat de ceea ce am văzut. Cred că Baia Mare reprezintă un partener de nădejde în dezvoltarea unei colaborări solide între cele două părți și vreau să vă asigur de întreaga noastră disponibilitate în ce priveşte dezvoltarea unor proiecte comune care să aducă dezvoltare durabilă şi sustenabilă pentru ambele părți“ a spus Excelența Sale, Maciej Lang, Ambasadorul Republicii Polone în România.

În cadrul întâlnirii a fost punctată inclusiv dezvoltarea unor parteneriate în zona educației, a culturii și turismului. Mai mult, primarul Cătălin Cherecheș i-a înmânat Ambasadorului Republicii Polone în România și regulamentul de funcționare al monedei virtuale a Municipiului Baia Mare – I Leu – în vederea identificării posibilităților de extindere a utilizării acestei monede în cadrul relațiilor dintre cele două părți.