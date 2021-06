Săliștea de Sus, oraș academic

Nu am pus nici un strop de exagerare în acest titlu! Așezarea voievodală, de pe Valea Izei, este cunoscută și prin energia culturală degajată prin vreme. De când știu eu, aici a fost un pol al vibrației spirituale, la care m-am raportat cu respect și admirație. Școala de aici a fost, și a rămas, emblematică. Mulți dintre absolvenții ei au făcut și fac cinste orașului, județului și țării. Cei rămași acasă, ori în zonă, își cinstesc vatra, înaintașii din roata lumii. Demnitatea intelectuală a așezării a atras atenția Academiei Române, care, în ultimii ani, câteva zile își mută sediul pe Valea Izei. Pilda stăruitoare rămâne regretatul academician Alexandru Surdu, care avea casa sufletului la Săliștea de Sus și în alte localități din Maramureș.

Puțini știu că Academia Română patronează Centrul de Cercetări Cultură și Civilizație românească, cu un mare ecou în sufletul localnicilor și invitaților. Spun asta deoarece am fost martor la mai toate edițiile. Dar la Școala din Săliștea de Sus a apărut revista SEMNAL, printre primele reviste școlare din țară, din mediul rural, care a coagulat tineri care vor deveni nume cunoscute în ținut și în țară. Țin în mână un număr recent din seria celebrei publicații săliștene, adică revista anuală a Centrului de Cercetări, serie nouă, anul 3 (9) pusă sub egida Academiei Române. Pe coperta revistei stă scris 1920 – 2020, 100 de ani de la Pacea de la Trianon. Cu harta României Mari în vechile hotare. Amintesc câteva articole, care, prin probitatea științifică, acuratețea documentării și eleganța limbajului, se convertesc într-o adevărată carte de istorie.

Despre Centenar Trianon, scrie cu aplicare profesorul Simion Iuga, neobosit și inspirat în editarea revistei și urcarea ei la rang academic. Universitarul Nicolae Iuga ne aduce în atenție câteva latinisme fosilizate în graiul arhaic maramureșean. Regretatul nostru prieten Dumitru Iuga (Ion Bogdan) este prezent cu un studiu despre portul popular din Țara Maramureșului. Drd. Lazăr Năsui este preocupat de elemente de port popular din zona Vișeului și folclor din caietele elevilor. Măriuca Nemeș -Verdeș, dimpreună cu Maria Șerba și Ileana Șandor, publică un documentat studiu despre cămeșa cu gheme, care se adresează generațiilor tinere, care nu au contact direct cu mințile țărăncilor. Maria Bilțiu a luat drumul lui Pintea Viteazul. O proză, cu ton evocator, aparține Lilianei Mărginean, cu însușiri stilistice admirabile, de o reală valoare literară, cum susține într-o succintă prezentare prof. Nicolae Iuga.

Am aflat care este drumul de la păscutul oilor, la fizica de nivel înalt. Depune mărturie dr. Alexandru Glodeanu, născut în Strâmtura și ajuns pe Platforma Măgurele și la mari universități americane. Drd Vasile Timur Chiș este preocupat de fauna de vertebrate de pe teritoriul administrativ al localității Săliștea de Sus. Despre pictorul Traian Bilțiu-Dăncuș scrie profesorul Ioan Tivadar. Sunt consemnate evenimentele culturale mai importante, care au marcat viața culturală din oraș, sau de pe Valea Izei în ultimul an. Cum au fost: profesorul Nicolae Iuga a publicat un amplu articol într-o revistă de prestigiu din SUA, un studiu despre revoluția culturală de peste Ocean. Scriitorul Lupu Petrovan, la 85 de ani, Convorbiri culturale la Petrova. Este cuprinsă recenzia despre o carte academică de la Săliștea de Sus și oglindirea locului natal în poezia lui Ion Iuga. Gavril Ciuban scrie despre poezia lui Ion Petrovai. Istoricul Ilie Gherheș prezintă Catalogul meșteșugART, despre arta lemnului în Maramureș. De asemenea, este relatat parastasul-evocare pentru acad. Alexandru Surdu, făcut de părintele Vancea Gavriș.

Poate v-am convins că nu am pus nici un strop de exagerare în titlul acestui text. Deoarece spiritul academic este simțit în manifestările găzduite de Școală și de primitoarea Pensiune Seky. Nu uit cele zece volume care cuprind studii profunde scrise de academicieni, specialiști în toponimie, profesori, scriitori, care sunt un tezaur al istoriei Maramureșului. Nu voi înceta a lăuda deschiderea spre cultură a Consiliului Local și Primăriei orașului Săliștea de Sus, a primarului, ec. Ștefan Iuga, care susțin organizatoric și financiar manifestarea și publicațiile ei. Da, în Săliștea de Sus există bani pentru cultură! Așa poate fi asigurată o atmosferă academică pe Valea Izei.

Revista SEMNAL (redactor șef Simion Iuga) din anul Centenar este o dovadă pentru cultură, istorie, știință.