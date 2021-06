Baia Mare Beach Handball a revenit pe plaja de la munte

Baia Mare Beach Handball Challenge a revenit pe plaja de la munte după un an de pauză forțată (pandemia de coronavirus), competiție organizată de Tudor Marta și echipa sa. Anul acesta, Baia Mare Beach Handball Challenge s-a desfășurat sub formatul unui turneu open, la care au participat jucători de orice vârstă.

Întrecerea din acest an s-a derulat cu 6 echipe la masculin, respectiv 4 la feminin. Opt dintre echipele participante provin din Baia Mare, iar una din Arad – CS Inoan, club care s-a înscris atât la masculin, cât și la feminin. Vineri și sâmbătă s-au disputat jocurile preliminare, iar ziua de duminică a fost rezervată meciurilor decisive pentru calificarea în cele două finale.

Rezultatele primelor două zile:

• Vineri, 25 iunie • Masculin: Braveții – HC Illusion 1-2; CS Inoan – Dr. Brown`s 0-2; Braveții – CS Inoan 2-0; Golden Boys Merasport – HC Illusion 0-2; Dr. Brown`s – Can-dela 2-0; Golden Boys Merasport – CS Inoan 2-0; Can-dela – HC Illusion 0-2; Dr. Brown`s – Golden Boys Merasport 2-0; Can-dela – CS Inoan 1-2; Can-dela – Golden Boys Merasport 0-2; Dr. Brown`s – Braveții 2-0. • Feminin: CS Marta U18 – M Power 2-1; Pink Panters – CS Inoan 2-0; CS Inoan – M Power 0-2; CS Marta U18 – Pink Panters 0-2.

• Sâmbătă, 26 iunie • Masculin: CS Inoan – HC Illusion 0-2; Braveții – Can-dela 2-0; Dr. Brown`s – HC Illusion 2-0; Braveții – Golden Boys Merasport 2-0. • Feminin: CS Marta U18 – CS Inoan 2-0; Pink Panters – M Power 2-0.

Ieri s-au desfășurat ultimele jocuri ale fazei preliminare, 3 la masculin și 2 la feminin, după care au urmat finalele.