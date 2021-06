Dosare penale pentru infracțiuni rutiere

Adolescentă, de 15 ani, depistată la volan în Vișeu de Sus!

În noaptea de 26/27 iunie, la ora 00.20, polițiștii din Vișeu de Sus au oprit un autoturism, la volanul căruia a fost identificată o minoră, de 15 ani, din Vișeu de Sus, iar în calitate de pasager, pe locul din dreapta față, se afla proprietarul autoturismului, un tânăr, de 21 de ani, din oraș.

Acesta i-a încredințat minorei autoturismul pentru a-l conduce, cu toate că știa că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și încredințarea unui vehicul spre a fi condus, unei persoane care nu deține permis de conducere.

Fără permis și sub influența alcoolului

Duminică noaptea, la ora 3.10, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați că pe strada Spiru Haret a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto se află sub influența băuturilor alcoolice.

La fața locului polițiștii au identificat conducătorul autoturismului implicat în accident, ca fiind un tânăr, de 23 de ani, din Vișeu de Sus.

Întrucât tânărul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Orășenesc, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.