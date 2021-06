Primarul din Seini le-a citit poveşti micilor „grădinari”

Edilul Seiniului a fost narator pentru micuţii de grădiniţă în cadrul unui proiect derulat împreună cu o asociaţie nonguvernamentală:

„A venit rândul, ca și în acest an, să am bucuria de a citi o poveste copiilor, eveniment inclus în proiectele care sunt derulate la grădiniţa din Seini, de distinsele doamne educatoare. Într-o atmosferă deosebit de plăcută, fiind ascultată cu mare interes de micii „grădinari”, am citit povestea ilustrată „Iepurașul care a vrut să fugă de acasă”, de Margaret Wise Brown. Povestea i-a cucerit pe dragii noștri ascultători, momentul devenind interactiv. Proiectul se numește „Citește-mi 100 de povești” derulat în parteneriat cu Asociația „Ovidiu. Ro.”, prin care s-a beneficiat de cărți oferite copiilor, grădiniței și educatoarelor. Scopul lui este acela de a îndemna părinții să citească povești cu voce tare. Pentru că au fost atât de interesați de iepurașul care a vrut să fugă de acasă, le-am oferit o recompensă dulce, alături de urările de a se bucura de o vacanță de vară frumoasă”, a spus Gabriela Tulbure, primarul Oraşului Seini.