Mistreţii se răresc la Coroieni şi nu numai, după ce au rărit culturile

Comuna Coroieni, la fel ca vecinii din Vima, au fost cei mai afectaţi de explozia numărului de mistreţi, ce le-au năpădit culturile. Acum, după 15 ani, ne spun autorităţile locale, sătenii au linişte.

„Nu am avut deloc pagube de la mistreţi, după 15 ani. I-a rărit pesta, dar n-au murit toţi. Am găsit mulţi morţi de pestă, i-am îngropat. Un singur caz am avut în satul Baba unde boala a trecut la porcii domestici, de curte, am intervenit urgent şi am izolat gospodăria. De asemenea, preoţii au anunţat la slujbe să nu iasă sătenii prin păduri, fie şi după ciuperci. Poţi aduce virusul în sat fie şi pe talpa bocancului”, spune Gavril Ropan, primarul comunei Coroieni. Sigur, abia câţiva gospodari au prins curaj să cultive deja în câmp, ca odinioară, dar e un început.