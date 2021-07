Povestea emoționantă a lui Mihai Gabriel, care “a înviat din morți”

Mihai Gabriel Burian a avut un cumplit accident de circulație, în anul 2018. Băimăreanul nostru se afla în Tg. Mureș la acel moment. După ce unul dintre prietenii săi a adăugat încă 100 de cai putere la mașina care deja avea 180 cai putere din fabrică, cei trei băieți, ocupanți ai autoturismului, au ieșit, într-o zi ploioasă, să testeze noua capacitate a mașinii. În acel moment, viețile lor s-au schimbat pentru totdeauna.

Șoferul de 27 de ani a pierdut controlul autoturismului și a intrat într-un stâlp. Unul dintre cei trei tineri a decedat. Mihai Gabriel a fost de asemenea considerat de către medicii din Tg. Mureș, decedat. Șoferul a scăpat nevătămat. Acesta conduce autoturismul și în ziua de azi, pe dosarul penal ce i s-a întocmit, așternându-se praful.

„Există miracole! Dumnezeu lucrează prin oameni”- afirmă mama supravieţuitoare

Mihai Gabriel a stat 3 luni în comă la Spitalul din Tg. Mureș. Alte 3 luni a stat țintuit la pat (“legumă”, cum se exprimă unii… ). Și-a revenit inexplicabil, spre uimirea medicilor. Acum se împlinesc 3 ani de când Mihai Gabriel a renăscut. 3 ani de durere atât fizică, cât și sufletească, 3 ani de lupte, 3 ani de frustrare, de descurajare, de regrete și dezamăgire. Pentru procesul penal au cerut termen cu mult timp în urmă, și la început au fost neglijați, apoi au fost evitați, mințiți, apoi a apărut pandemia, iar acum urmează vacanța judecătorească.

“Dacă nu era la Terapie Intensivă în Târgu Mureș, Mihai nu avea nicio șansă”, mărturisește mama băiatului despre personalul bine pregătit, care i-a ajutat fiul să se recupereze. Deși inițial i s-a spus, în mod brutal, că fiul ei nu va supraviețui, mama lui Mihai nu s-a lăsat descurajată. ”Ajungi să îți pierzi mințile, vorbești singur pe stradă”, își amintește mama lui Mihai. Am stat pe scări 3 luni, am sperat că Mihai va „învia”, deși medicii mi-au spus că va muri clar, că-mi vor trimite un psiholog care mă va determina să plec acasă și să nu mai sper…”

Mama a venit la spital cu 10.000 euro într-o pungă de 1 leu

“Am murit cu el, am înviat cu el, am experimentat cele mai înfricoşătoare stări, m-am ru­gat, am plâns, am renunțat la mine şi l-am chemat pe Dumnezeu cu vocea disperării de mamă. Am aflat că Dumnezeu nu e în afara noastră ci în noi, în fiecare dintre noi deopotrivă și în acelaşi timp! Am învăţat că iubirea învinge chiar şi moartea! Am învăţat că nu trebuie să te desparți de copilul tău aflat în suferință nici măcar pentru o zi, chiar dacă el e în spital şi nu ai voie să intri la el. Am învăţat că nu e ruşinos să accepţi ajutorul oricui e dispus să ți-l ofere pentru recuperarea copilului tău! Dragi pă­rinți care treceţi prin ce am trecut eu, dragilor mame greu încercate, nu renunţaţi la luptă! Nu vă îngropați copiii înainte de vreme” – este mesajul mamei supraviețuitoare. Mama lui Mihai “dormea” pe scările spitalului în cele trei luni, până s-a trezit din comă copilul ei. Venise la spital cu 10.000 de euro într-o pungă de 1 leu.

În prezent, Mihai Gabriel locuiește alături de mama lui în Baia Mare. Acesta continuă lupta pentru recuperare, prin kinetoterapie, la Centrul de Sănătate Infinity Health. Are nevoie de ședințe de recuperare încă 2-3 ani de acum îna­inte, pentru a-și reveni complet și a-și construi o viață mai bună. Cine dorește să-l ajute să-și continue recuperarea, o poate face, contactându-l direct pe pagina lui de FB: Mihai Gabriel (Burian).