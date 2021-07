Revista LIMBA ROMÂNĂ și puterea unității

De trei decenii aud sunetele limbii române cum stau la sfat între coperțile unei reviste cu rol mesianic. De trei decenii această nobilă și necesară publicație, LIMBA ROMÂNĂ, care apare la Chișinău, este amvonul spiritului unionist prin cultură. Fără ostentații, ci cu inteligență cărturărească, cu tenacitate și viziune clară. Deseori vremile nu i-au fost favorabile, dar dorința și nevoia de a fi au avut semnul izbânzii. Avându-l la cârmă pe editorul Alexandru Bantoș, redactor-șef, și o excepțională echipă redacțională, intelectuali străluciți de pe cele două maluri ale Prutului, durata este asigurată. De fiecare dată când primesc un număr, am sentimentul că granița a dispărut de pe Prut. Deoarece sumarul nu ține seama de ape trecătoare, ci cuprinde teme cardinale ale culturii române.

Greu ajung să intru în posesia unui număr din revistă. Dar nu imposibil. Recent, la Strășeni, în Basarabia, au avut loc manifestări sub semnul lui Eminescu. Din Maramureș au participat și reprezentanți ai Consiliului județean: consilierii Gheorghe Mihai Bârlea,Talida Roman și Andrei Vlad. Cum scriitorul Gheorghe Mihai Bârlea este membru în colegiul de redacție al revistei LIMBA ROMÂNĂ, mi-a adus numărul din martie-aprilie 2021. Sumarul îmi argumentează părerile de mai sus. Nu am cum să vă enumăr articolele din revista de peste 350 de pagini. Și totuși câteva repere voi aminti. Revista apare sub auspiciile Academiei Române. Structura acestui număr grupează teme importante, care stau în atenția conducerii revistei: argument, reântregirea și noi, eveniment, coșeriana, cuvinte dezvelite, terminologie și limbaj, cum scriem, cum vorbim, onomastica, recitirea clasicilor, critică, eseu, interferențe culturale, aniversare, itinerar editorial, pro didactica, însemne identitare, cărți și atitudini, lecțiile istoriei, dialogul artelor, starea de veghe.

Fiecare capitol este ilustrat de articole sobre, profunde, care comentează fenomenul istoric și cel literar de pe cele două maluri românești ale Prutului. Amintesc câteva. Editorialul semnat de redactorul-șef Alexandru Bantoș este convingător pentru direcția asumată de revistă: „În Unire stă puterea.” Un îndemn eminescian, mereu actual, de care basarabenii trebuie să țină cont, în special în aceste vremuri tulburi. Dar nu numai basarabenii. Studiul istoricului Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, este o pledoarie tocmai despre Unirea Basarabiei cu România. Celebrul savant lingvist, de origine basarabeană, Eugen Coșeriu, este evocat prin intermediul unor scrisori primite de la prieteni și alți lingviști din lume. Doctorul în filologie, Tatiana Trebeș, se ocupă de influența sovietică asupra inventarului de nume tradițional (1944-1989).

Revista găzduiește o serie de articole la aniversarea criticului literar Ana Bantoș, redactor-șef adjunct al revistei. Arcadie Suceveanu, președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, așează acest prag de vârstă sub semnul maturității creatoare, având caratele nobleței. Din Maramureș, prin vocea autorizată a criticului literar dr. Terezia Filip, este privită literatura română a Basarabiei postbelice, prin grila analitică și conceptuală a Anei Bantoș. Un capitol extrem de instructiv mi se pare pro didactica, care se ocupă de literatură, în sistemul disciplinelor școlare. Universitari, filologi, specialiști în pedagogie, profesori de liceu scriu despre acțiunea pedagogică de formare a vorbitorului cult de limba română, care reprezintă cu adevărat o problemă. Sunt eforturi conjugate ale tuturor cadrelor didactice pentru o comunicare corectă. Profesoara Maria Hadârcă ajunge la recomandarea lingvistului Eugen Coșeriu: „toți profesorii, indiferent de materia pe care o predau, trebuie să fie și profesori de limba română.” Doctorandul Ioan Nicolae Pop, de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, aduce un omagiu omului de cultură și patriotului, academician Nicolae Dabija, „devenit românul fără graniță, scriitorul care a biciuit prin cuvinte lumea rău intenționată și abuzivă în manifestări, rămânând în memoria neamului său o bornă a binelui.”

Nu este ocolit nici comentariul politic, tocmai pentru a informa cititorii despre starea națiunii. Se amintește că Președinta Rebublicii Moldova, doamna Maia Sandu, a semnat decretul de dizolvare a legislativului, stabilind ziua alegerilor anticipate. Se apreciază că scrutinul din 11 iulie este crucial pentru soarta Republicii. Este comentată și cartea „Minciuna mai mare decât războiul,” care învinge războiul informațional al Rusiei împotriva României și Republicii Moldova. O revistă fundamentală pentru spiritul românesc, semnul că unirea prin cultură este evidentă. Marchează veghea pentru libertate. Acest număr este editat cu sprijinul financiar al Academiei Române.