Şefii de promoție, premiați de Consiliul Județean Maramureș

Elevii performanți din Maramureș au fost răsplătiți pentru rezultatele obținute în anii de școală. Festivitatea de premiere a celor 183 de șefi de promoție din învățământul preuniversitar a avut loc ieri, pe platoul din fața Consiliului Județean Maramureș.

Inițiativa a aparținut profesoarei dr. Anca Minodora Costin-Hendea, inspector școlar general, propunerea fiindu-i apreciată de colegii din CJ Maramureș care au vo­tat-o în unanimitate. Urmare acestei propuneri, CJ Maramureș a alocat suma de 100.000 de lei pentru plata premiilor elevilor șefi de promoție, atât din clasa a VIII-a, cât și a XII-a, din anul 2021. ”Astăzi, sărbătorim excelența. Excelența pe care voi o practicați și o demonstrați prin tot ceea ce ați reușit să faceți într-un an greu, într-un an în care am învățat cu toții, și noi profesorii, și voi, copiii, cum să ne reinventăm și cum să învingem vremurile. Ați reușit, prin performanța voastră, să vă depășiți limitele, să îi faceți mândri pe dascălii voștri fără de care nimic nu s-ar fi putut face, pe părinții voștri care v-au susținut întru totul, iar Consiliul Județean a considerat că acest efort merită recompensat”, a punctat prof. dr. Anca Minodora Costin-Hendea, în debutul momentului festiv, reamintind, totodată, faptul că, în acest an, rezultatele din județ, înainte de contestații, de la Evaluarea Națională, sunt cele mai bune de până acum, cu o promovabilitate de 75,5%.

Felicitându-i pentru performanță, Ionel Bogdan, președintele CJ Maramureș, i-a încurajat pe tineri să-și continue, la superlativ, parcursul educațional, sugerându-le revenirea acasă pentru exercitarea profesiilor în care se vor specializa. ”Educația pe care dumneavoastră o respectați astăzi – și se vede în rezultatele pe care le aveți -este fundamentul societății noastre, fundamentul fiecărei comunități. Avem nevoie ca fiecare dintre voi să meargă mai departe, să își continue studiile și să se întoarcă înapoi pentru a reuși să construim împreună acea comunitate pe care ne-o dorim cu toții”, a subliniat Ionel Bogdan.

Cuvinte de prețuire pentru rezultatele foarte bune ale acestor elevi au avut și: Doru Alexandru Lazăr, vicepreședinte CJ Maramureș, Radu Trufan, vicepreședinte CJ Maramureș, și prof. Ioan Muntean, inspector școlar general adjunct.

În semn de recunoștință, șefii de promoție au fost recompensați cu diplome și, evident, bani, iar fetele au primit și câte-o floare. În acest an, în Maramureș, 138 de elevi de clasa a VIII-a și 45 de liceeni de clasa a XII-a au fost declarați șefi de promoție.