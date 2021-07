Cei mai buni cosaşi din Codru Butesii, premiaţi

Sâmbătă, 3 iulie 2021, în localitatea Codru Butesii, a avut loc obiceiul clacă de cosit iarbă, eveniment aflat la prima ediție, intitulat „Hai la coasă cu codrenii”, care s-a desfășurat în ograda gazdelor, Mariana și Sorin Ghedan, oameni primitori, cu respect și dragoste pentru păstrarea tradițiilor și a obiceiurilor satului de odinioară. S-a implicat în organizare consilierul local Vasile Nechita, având alături și reprezentanți ai Primăriei Șomcuta Mare (domnul primar, Gheorghe Buda și domnul viceprimar, Dragomir Ciolte).

Colaborator și partener la buna desfășurare a evenimentului a fost și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, reprezentat de referent, maestru coregraf, Grigore Simionca. „Am venit la acest eveniment cu sarcini profesionale instituționale, dar am și participat efectiv la coasă. Am învățat să cosesc de la vârsta de 9 ani. În ultimii ani am cosit mai puțin, dar n-am uitat această îndeletnicire. Pe vremea mea, singura modalitate de a face fân era coasa manuală. Prin această acțiune, am încercat să reînviem tradițiile satului românesc, să-i ajutăm pe cei tineri să cunoască și să preia din experiența celor vârst­nici, pentru ca aceste tradiții să nu fie uitate, ci transmise mai departe urmașilor”, a relatat Grigore Simionca, maestru coregraf.

Au „trudit” în jur de 20 de cosași, 15 dintre ei participând și la concursul de „Cel mai bun cosaș”, organizat în cadrul evenimentului. S-au acordat premii, diplome speciale și de participare tuturor, dar și câte o pălărie specifică zonei, ca semn al prețuirii pentru munca prestată. Premiul I a fost obținut de Nechita Marin, premiul II, de Tomșa Florin, iar premiul III a fost acordat lui Florian Ghiță. Nu au lipsit de la acțiune femeile care au ajutat la spargerea și împrăștiatul brazdelor, dar și gazdele, care au servit clăcașii cu pancove, plăcintă, horincă și vin. Pe tot parcursul coasei, atmosfera a fost întreținută de ceteră, contră și gordună, iar la final, gazda i-a așezat pe toți la masă, de unde n-au lipsit băutura și mâncărurile tradiționale, continuând cu cântec joc și voie bună, până seara târziu.

CJCPCT “Liviu Borlan”