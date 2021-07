Accidente produse pe fondul consumului de alcool

În Vișeu de Sus

Luni, 5 iulie, ora 17, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe raza orașului Vișeu de Sus.

La fața locului, polițiștii au identificat o autoutilitară care prezenta avarii și pe conducătorul acesteia, un bărbat, de 46 ani, din Săliștea de Sus.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că, în timp ce conducea autoutilitara, tractând o semiremorcă încărcată cu material lemnos, șoferul a părăsit partea carosabilă cu roțile din dreapta, a intrat în balans, după care s-a răsturnat pe stânga direcției sale de mers, respectiv Vișeu de Sus – Moisei.

În urma impactului nu au existat victime omenești, doar pagube materiale.

Conducătorul auto a fost testat etilotest, rezultatul fiind 0.83 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Orășenesc, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

În Săliștea de Sus

Luni seara, la ora 20.09, polițiștii au intervenit la un accident rutier produs pe strada Bâleni, din Săliștea de Sus.

La fața locului, polițiștii au constatat că un bărbat, de 62 de ani, din oraș, a condus un moped neînmatriculat, fără să dețină permis de conducere. La un moment dat s-a dezechilibrat și a căzut pe asfalt lovindu-se de bordura de beton de pe marginea drumului.

În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului mopedului, care a refuzat să fie transportat la spital.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost transportat la Centrul de Permanență Dragomirești, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea determinării cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul să­vârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul neînmatriculat, fără permis de conducere și sub influența alcoolului.