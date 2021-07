Poți crește porci, dar cu autorizație!

În 24 iunie 2021, Guvernul a publicat un proiect de ordonanță de urgență cu referire la creșterea porcilor în cotețele țăranilor. Documentul se află în discuție publică timp de 10 zile. Persoanele nemulțumite pot face propuneri sau recomandări de modificare (proiectul este publicat pe www.ansvsa.ro și are 46 de pagini). Spicuim cîteva informații de mare interes.

• Persoanele fizice, fără să aibă nevoie de nici o autorizație de la Direcția Sanitar Veterinară județeană, pot crește și îngrășa porci în coteț, dar n-au voie să-i vîndă, ci trebuie să-i taie în gospodăria proprie și să consume carnea în familie. Gospodarii n-au dreptul să țină scroafe și vieri pentru reproducție, ceea ce înseamnă că trebuie să cumpere an de an unul sau mai mulți purcei înțărcați pentru a-i îngrășa pînă la Crăciun.

• Persoanele fizice (țăranii, gospodarii) pot crește porci și au dreptul să vîndă porci, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare, însă vor fi obligați ca mai întîi să obțină autorizație de la Direcția Sanitar Veterinară județeană. Fiecare țăran va trebui să facă 3-4 drumuri pînă la Baia Mare pentru a obține avea hîrtie!

Așadar, țăranii autorizați vor avea voie să vîndă purcei și porci grași altor persoane fizice, dar și la abatoare. Desigur, vor tăia un porc sau mai mulți pentru nevoile propriei familii, însă nu vor avea dreptul să vîndă carnea de porc, șunca crud-uscată, cîrnații, caltaboșii, slănina afumată, la piață.

Situația este de neînțeles. Țăranul are dreptul să crească porci, are dreptul să-i vîndă, are chiar și dreptul să-i taie în sistemul tradițional, dar n-are dreptul să vîndă la piață slănină sărată și afumată! Dacă țăranul va dori să prepare cîrnați afumați și alte produse din carne pentru vînzare la piață sau în magazin, va trebui să-și amenajeze o … carmangerie autorizată sanitar veterinar și cu certificat comercial, deci să deschidă o firmă cu contabilitate!

Dacă țăranul nu va respecta aceste reguli, proiectul prevede sancțiuni pe 2 pagini. Țăranii vor fi amendați pentru 17 nerespectări ale ordonanței, cu sume de la 1.500 lei pînă la 4.000 lei. Contravenția de a arunca un cadavru de porc în rîu sau în pădure va fi sancționată cu 8.000 lei. Amenzile pentru persoane juridice 2.000-8.000 lei. Vor fi amendați și gestionarii fondurilor cinegetice dacă nu respectă regulile privind mistreții.

La fel de supărător este faptul că ordonanța dă dreptul medicului veterinar să intre în curtea țăranului chiar și fără acordul acestuia, ceea ce nu-i normal într-un stat democratic. Fiecare ce­tă­țean are dreptul la proprietate și să dispună de bunurile sale. Pe aceste motive, consider că proiectul de ordonanță trebuie să fie corectat și adus la o formă constituțională.