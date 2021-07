Trei licee cu rată de promovare zero

În trei licee din Maramureș, niciun candidat nu a promovat examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie, potrivit platformei bacplus.ro.

Astfel, rata de promovare, înainte de rezolvarea contestațiilor, este de 0% în următoarele uni­tăți de în­vă­ță­mânt: Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Rozavlea (doi candidați), Liceul Particular „Henri Coandă” Baia Mare (doi candidați) și Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte (șapte candidați). Potrivit aceleiași platforme, în 42 de licee din țară procentul de reușită este zero. La polul opus, cu un procent de reușită de 99%, bacplus.ro arată că, în Maramureș, pe locul I se află Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare. Acesta este urmat de: Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare (97%), Colegiul Național „Mihai Eminescu” Baia Mare (94%), Colegiul Național „Dragoș Vodă” Sighetu Marmației (93%), Colegiul Național Pedagogic „Regele Ferdinand” Sighetu Marmației (86%), Colegiul de Arte Baia Mare (83%), Liceul Tehnologic Penticostal Baia Mare (83%), Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare (82%), Liceul Teoretic „Petru Rareș” Târgu Lăpuș (74%), Liceul Teoretic „Nemeth Laszlo” Baia Mare (73%).