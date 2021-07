Primăriile din Maramureş, acţionate în instanţă

Se anunţă o toamnă fierbinte pentru asistenţii persoanelor cu handicap din Maramureş care sunt membri de sindicat. Sindicaliştii au dat în judecată 5 primării din judeţ – Poienile de sub Munte, Bârsana, Budeşti, Strâmtura şi Dumbrăviţa – pentru a-şi recupera banii pentru concediile neefectuate în perioada 2017-2018.

Alte 20 de primării au fost acţionate în instanţă pentru neachitarea stimulentului de risc pentru cele două luni de stare de urgenţă. Între timp este pregătită documentaţia şi pentru alte procese.

„Autorităţile locale au dreptul să plătească aceste drepturi încă un an şi jumătate după ce trece anul în care nu s-a efectuat concediul. De aceea am aşteptat atât de mult timp să treacă, altfel am fi acţionat demult în instanţă”, a punctat liderul Sindicatului Asistenţilor Persoanelor cu Handicap Maramureş, Eva Vermuth.

Un asistent personal ar urma să primească în jur de 2.700 lei, sumă la care se adaugă şi dobânda.

Procese au fost intentate şi pentru 20 de primării din judeţ unde îngrijitorii persoanelor cu dizabilităţi au sindicat şi unde nu s-a achitat stimulentul de risc pe care ar fi trebuit să îl încaseze pentru cele două luni în care pe teritoriul României a existat stare de urgenţă. Practic, unei persoane ar urma să îi revină aproximativ 4.500 lei, dacă instanţa va da câştig de cauză sindicatului aşa cum s-a întâmplat în alte judeţe.

Pe de altă parte, sindicaliştii pregătesc documentaţia şi pentru alte procese prin care cer acordarea sporului de 15% pentru condiţii grele şi de periculozitate, dar şi banii pentru voucherele de vacanţă ce nu au fost acordate în perioada 2018-2020. Deo­camdată, sindicaliştii trebuie să aştepte trecerea verii pentru că e vacanţă judecătorească, aşa că abia din toamnă se vor judeca dosarele aflate pe rol la instanţa maramureşeană.