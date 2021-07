Alungarea „Mesagerului bucovinean”

Românii rupți de Țara Mamă, adică bucovinenii rămași în Ucraina, laolaltă cu basarabenii și maramureșenii, din teritorii românești prinse în malaxorul marilor puteri în urma unor tragice evenimente, nu sunt sprijiniți cum se cuvine de România. Mai ales că avem un Departament al Românilor de Pretutindeni, din Guvernul României, care are în fișa postului această menire. Din păcate, din partea acestui organism ne vin vești proaste. De Ziua de Sânpetru, redactorul-șef al „Mesagerului bucovinean” din Cernăuți, scriitorul Ștefan Hostiuc, a fost anunțat că i se suprimă finanțarea pentru revista pe care o conduce. Secretarul de Stat, Oana Ursache, care conduce de câteva luni Departamentul, a semnat incredibila decizie. Revista era singura publicație tematică, de limbă română, din Nordul Bucovinei. Era publicația țintă pentru toată comunitatea românească din Ucraina. Se știe că nu a fost pe placul Kievului, deoarece publica articole despre politicile educaționale, lingvistice și identitare ale Ucrainei față de comunitatea românească.

Acum, revista a deranjat și Bucureștiul. Prin hotărârea Departamentului Românilor de Pretutindeni, comunitatea românească din Nordul Bucovinei rămâne fără o publicație periodică, unică prin abordarea problemelor de stringentă actualitate pentru românii din Ucraina. Politicile educaționale și lingvistice ale Kievului, de ultimă oră, bat departe, lovind în identitatea românilor. Au fost răsplătiți cu interdicții în folosirea simbolurilor naționale, ba cu înlocuirea denumirii firești a limbii materne, ba cu scoaterea acesteia din sistemul de învățământ. Limbii române i-au fost smulse literele de aur de pe frontispiciul Catedralei din Cernăuți, numai pentru că ridicau slavă Mântuitorului în limba lui Eminescu. Care și el a bătut străzile celebrului oraș în preajma mentorului său, Aron Pumnul. A cărui casă era zăvorâtă cu un lacăt, de n-am reușit să intru în curte la ultima mea călătorie la Cernăuți. Toate asemenea nedreptăți li se fac românilor nu din întâmplare, ci sunt pritocite de instituții care zdruncină puternic stâlpii existenței românești.

Noua împărțire administrativ-teritorială din regiunea Cernăuți, prin includerea teritoriilor locuite compact de români în componența unor macroraioane, va determina o asimilare forțată a lor. Dacă situația românilor din Bugeac-Odessa este aproape definitiv îngropată, prin împărțire în români și moldoveni, și majoritatea școlilor în limba română desfințate. Acum urmează bătălia pentru Bucovina, zona Cernăuți. Românii din Ucraina nu doresc să aibă soarta fraților din Valea Timocului, și apoi să-și plângă soarta. Toate acestea, și multe altele, erau cuprinse în paginile revistei „Mesager bucovinean.” S-a întâmplat să-l cunosc pe redactorul-șef al publicației, scriitorul Ștefan Hostiuc, un intelectual recunoscut și în Țara-mamă, fiind membru al Uniunii Scriitorilor din România, cu articole publicate în presa literară românească. Fostul redactor-șef, cum se autodefinește Hostiuc, i-a trimis o scrisoare secretarului de stat din Guvernul României, Oana Ursache, fără nici un ecou favorabil. Scrie distinsul intelectual cernăuțean, cu umor și amar: „Dacă aceasta a fost răsplata pentru că nu am fost cuminți, noi nu ne supărăm și cu plecăciune sărutăm mâna Patriei-mamă, care știe să miluiască, dar și să arate vărguța celor neascultători.”

De mai multe ori am trecut pragul redacției revistei suprimatei, de la Cernăuți, unde am costatat curajul și demnitatea alcătuitorilor ei. Și iată Guvernul Cîțu, prin mâna secretarului de stat Oana Ursache (PLUS), a dat o palmă dureroasă și nemeritată românilor din Ucraina. S-a distrus o revistă românească importantă din Nordul Bucovinei. Cu pregătire filologică, Oana Ursache, cu rădăcini în Gura Humorului, a lucrat vreo 12 ani în Spania, unde a avut legătură cu mișcarea culturală a diasporei românești din Peninsula Iberică. Dar prin decizia luată, de a tăia finanțarea revistei din Cernăuți, se vede că nu cunoaște starea de spirit a românilor din jurul granițelor. Susțin cu fermitate, în cunoștință de cauză, că alungarea prestigioasei reviste din peisajul cultural bucovinean este o mare greșeală. Rămăsese singura. Iar cultura nu are pauze. Doresc a spune că suma este mică pentru editarea revistei. Motivul suspendării publicației îl caut în altă parte. Rog întoarceți-vă fața spre comunitatea românilor din Ucraina! Țară care are angajamente internaționale în a accepta sprijin cultural românesc. Uitați-vă la Ungaria cum sprijină cultura și sportul etnicilor maghiari din Transilvania. Iar România nu are comentarii.

Doamnei secretar de stat îi spunem să-și repare urgent greșeala. Altfel, hasta la vista, Oana!