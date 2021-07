În Chiuzbaia • Poartă maramureșeană unicat!

O poartă maramureșeană atipică, dar în același timp unicat, poate fi zărită la intrarea în gospodăria unui chiuzbăian. Autorul ei este chiar gazda, Romică Breban. Bărbatul, fost polițist rămas la vatră, are înclinații artistice în mai multe domenii.

„După ieșirea la pensie m-am întors la locul meu de baștină, Chiuzbaia, unde am continuat cu pasiunile mele: pictura, muzica și în special lucrul cu lemnul. Încă din adolescență am învățat să admir natura, transpunând senzațiile percepute de ochiul și sufletul meu în diferite opere de artă (picturi, sculpturi etc). Când pictez sau prelucrez o cioată, mă detașez de tot ce mă-nconjoară și parcă pătrund într-o altă lume. Într-o zi am descoperit niște ulmi strâmbi, dar plăcuți privirii. Pentru că dintotdeauna mi-am dorit o poartă maramureșeană, mi-a venit ideea să transform acele trunchiuri încovoiate în stâlpii unei porți atipice. Am lucrat o vară întreagă la poartă, dar rezultatul final este exact ceea ce am visat și dorit. Poarta mea este unicat, apreciată de turiștii care îmi trec pragul” – a spus Romică Breban.

În curte, „artistul” a înființat și un muzeu al satului, cu lucruri vechi, legate de istoria localită­ții natale, dar și de minerit.