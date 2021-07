Băimăreanul Patric Iluț, vicecampion mondial la skateboarding

Patric Iluț, cunoscut și ca #theflyingboy, în vârstă de 12 ani, din Baia Mare, a reușit să ocupe locul 2 și titlul de vicecampion mondial la Skateboarding, în cadrul concursului Best Foot Forward 2021, concurs desfășurat în Maribor, Slovenia.

La categoria de vârsta U 15 (sub 15 ani), au participat 50 de sportivi, reprezentantul Israelului reușind să ocupe locul 1.

Patric a avut un parcurs extraordinar în cadrul sesiunilor de calificare, ajungând în finala cu cel mai mare punctaj. În finală a evoluat la nivel maxim, obținând locul 2 și medalia de argint!

Patric va participa și la World Rookie Tour (campionatul mondial de Skateboarding pentru atleți sub 18 ani), unde speră să obțină titlul suprem.