Revolte.Crime. Conflicte • Momente sensibile în istoria recentă a Maramureșului

În termeni istorici, a vorbi despre „istoria modernă a Maramureșului” ar fi desuet, Istoricii vorbesc despre epoca modernă ca fiind cea începută în secolul XV până în secolul XIX. Și iar am fi contestați. Extragem deci ideea de „istorie” din context, cât și modernismul… și vorbim despre evenimente care ne-au surprins după 1989, da? Nu a fost o perioadă simplă, chiar dacă e scurtă, ca timp. Am avut revolte, crime, razii, ucigaș în serie etc.

• Maramureșenii revoltați

Prima revoltă ce merită amintită prefațează oarecum, forțând puțin contextul, Revoluția Română. În 1989, cu câteva luni înainte de Căderea Zidului Berlinului…la noi, în Petrova avea loc o revoltă, ca urmare a încercării de a comasa comuna de legendă, cea cu nemeșii, cu vecinii din Leordina. În favoarea Leordinei, evident. Nu s-a reușit, oamenii au făcut scandal, au fost acolo prim-secretari, Miliție etc. Nu după mult timp, în 1990, are loc revolta de la Săpânța, cea cu primarul Toader Ștețca în prim plan. Tot în anii 90, a fost o revoltă la Asuaj, în care s-au comasat trupe de Poliție, pentru a evita o bătaie generală. În timp, maramureșenii s-au revoltat în fel și chip, în încercarea lor de a-și impune voința. În unele cazuri justificat, în altele nu. Alte revolte au fost, tot în anii 90, la Poienile Izei, cu sechestrarea oficialilor de la județ. Atunci a avut loc și prima scindare de comună din Maramureș. Alt conflict teritorial a avut loc între Moisei și Borșa, tranșat în instanță, unde primii au câștigat… un cartier întreg! Sigur, Borșa a avut cel puțin un deceniu conflicte deschise cu vecinii din Suceava, pentru păduri și pășuni, de asemenea cu intervenții polițienești. Diferende teritoriale au mai fost de-a lungul timpului destule, chiar dacă nu la nivel de populație ci de autorități, drept pentru care mai multe unități administrative încă nu au Plan Urbanistic General finalizat.

Alte revolte au avut de-a face cu interese directe, cum sunt cele de primăvară, clasice, cu pășunatul. Săteni din Mara cu Primăria Desești, încă în instanțe, altul între Bogdan Vodă și Borșa, între Giulești și alții ce aveau pășuni la Poienile de sub Munte. Apoi, maramureșenii s-au revoltat și pentru alte cele. Pentru păduri, de exemplu. Apariția monopolului Schweighofer în Transilvania nu a fost bine primit de exploatatorii de pădure din județ, dar la Poienile de sub Munte a fost revoltă în toată regula, cu drumuri blocate. La fel, la Suciu, neretrocedarea unei păduri comunale a dus la blocări de drumuri, în defavoarea Romsilva, care până la urmă au câștigat procesul, pădurea, liniștea. La fel, un protest atipic s-a petrecut în anii 2000 la Budești, unde sătenii au cerut să se îndepărteze trupele de Poliție și de jandarmerie din sat, care… îi opreau să urce la munte zi de zi, după lemn… Să nu uităm revoltele cu miză religioasă, apărute în urma cererilor de retrocedare a catolicilor. Vadu Izei a ținut prima pagină a ziarelor naționale, la fel Bogdan Vodă și Săpânța. La Moisei, la fel, s-a cerut înapoi însăși mănăstirea. În fine, de dată mai recentă, pe undeva vinovate de actuala situație dezastruoasă a salubrizării din Maramureș, au fost revoltele sătenilor de peste tot din județ împotriva amplasării de depozite de gunoi. Dacă vă amintiți, de la Vișeu de Mijloc la Șieu, la Satulung, Șomcuta-Mireș, mai recent la Recea, oamenii s-au revoltat și au blocat amplasarea depozitelor.

• …După pui de moroșan/ Să nu dai cu bolovan

Evident, am recurs și la violență. Primul moment memorabil s-a petrecut la începutul anilor 90, în satul Peteritea. Traversând cătunul de romi de la Ponorâta, o femeie, se spune că era gravidă, a fost violată și omorâtă de cineva. Sătenii s-au adunat, s-au dus cu securi și torțe și au dat foc întregului cătun. Unii au mers la închisoare… Alt moment se petrece în 2002, când un român ce a făcut o crimă în Elveția este hăituit și prins de trupe speciale în satul Inău din Târgu Lăpuș, sat ce a văzut asemenea desfășurare de forțe pentru…a doua oară în istorie. După descrierea colegului și scriitorului Ștefan Belu, satul a mai fost înconjurat de trupe de Securitate în anii 50, în căutarea fugarului Alexa Bel Diacul. Mai recent, în 2009, alt eveniment de gen șochează Maramureșul și țara, căutarea „haiducului” Bandriș din Borșa, de fel de fel de trupe mai mult sau mai puțin speciale. Dar cel mai important eveniment de gen a fost jaful de pe Gutâi, din septembrie 2009, în urma căruia au curs râuri de cerneală și s-a finalizat neașteptat, intrând încet în uitare. Patru milioane de lei însemnau, la acel moment, aproape un milion de euro, un jaf de-a dreptul memorabil, Pintea însuși s-ar răsuci în mormântul fals de pe Gutâi… Tot la capitolul „Maramureșul poate fi fruntea/fruncea”, avem și unul dintre puținii criminali în serie din România, Grigore Bota, cel ce viola și ucidea boschetari pe malul Săsarului, în 2001. Alt eveniment nefericit ce a ținut agenda publică a fost sinuciderea soldatului și uciderea inițial a patru colegi militari, la Arhivele Naționale din Baia Mare, în 2003.

• Nu în ultimul rând, Natura

De când cu încălzirea globală, maramureșenii, deși păreau protejați de munți, de daci, de Mama Rusie, nu au fost iertați. Am avut inundații majore de 4-5 ori, pe Tisa și pe Vișeu. Am avut accidente ecologice, la iazul cu cianuri de la Bozânta din anul 2000, apoi în inundațiile din 2008 ce au dus la ruperea iazului de la Baia Borșa. “Accidentul minier din 2000 de la Baia Mare a constat într-o scurgere de cianură produsă lângă Baia Mare. Cianura deversată a afectat râurile Săsar, Lăpuș, Someș, Tisa și Dunărea înainte de a ajunge la Marea Neagră. Apele poluate, în special Tisa și Dunărea, au provocat moartea unei mari cantități de pește în Ungaria și în Iugoslavia. Accidentul a fost unul dintre marile dezastre ecologice din Europa de după Cernobîl”, conform Wikipedia. Am mai avut furtuni incredibile, gen ciclon, în 17 septembrie 2017 și 28 mai 2019, ale căror urme încă se văd în natură. Plus ciclonul extratropical Ciara din 12 februarie 2020. Ce ne mai lipsea? O pandemie, nu? Greu va fi de uitat perioada de restricții COVID, cu declarații scrise, cu amenzi, cu febra cumpărăturilor, cu sirenele omniprezente, cu hotelul Mara devenit centru de carantină… cu teama de a întinde mâna unui prieten…

Alexandru Ruja