Nici după soluționarea contestațiilor în prima sesiune a examenului național de bacalaureat, în cele trei licee din județ cu procent de reușită 0% (Liceul Particular „Henri Coandă” Baia Mare, Liceul Tehnologic „Octavian Goga” Rozavlea și Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte) nu a promovat niciun candidat. Potrivit Ministerului Educației, în total, 36 de unități de învățământ liceal din 21 de județe au avut procent zero de promovare în prima sesiune.