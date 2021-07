Soluția Maia Sandu

Nu mi-am desprins atenția de la alegerile parlamentare anticipate de dincolo de Prut. Rezultatul este știut. Partidul creat de Maia Sandu, acum președintele Republicii Moldova, a câștigat alegerile parlamentare cu 53%. Este o izbândă pentru vectorul pro european al Basarabiei. Subscriu la părerea lui Marius Oprea că, în momentul de față, România are mulți politicieni, dar nu are oameni de stat. Diferența este una de viziune. Priviți, cu toată îngăduința, panorama politică românească. Vedeți vreun proiect de țară? Câteva promise, dar neîmplinite. Cum este cel care se numește România Educată. Poate se vor supăra mulți pe mine, dar afirm că, la ora actuală, singurul om de stat, pe cele două maluri ale Prutului este Maia Sandu.

Dar cine este Maia Sandu? S-a născut pe 24 mai 1972, într-un sat din nord-vestul Basarabiei. A absolvit Academia de Științe Economice din Chișinău. Apoi a fost primită în Școala de elită la Academia de Administrare Publică de pe lângă Președinția Moldovei, unde a studiat relații internaționale. După absolvire, a fost admisă la cursurile prestigioasei școli politice Kennedy School of Governement de la Harvard. Apoi a fost cooptată direct în echipa de consilieri ai Directorului Executiv al Băncii Mondiale. Comparați CV-ul ei cu al oamenilor politici români. Maia Sandu a părăsit Washingtonul, și o slujbă bine plătită, preferând să se întoarcă acasă. Unde timp de trei ani a ocupat fotoliul de ministru al educației. Funcție în care a făcut treburi bune, cum îmi spuneau prietenii scriitori din Chișinău.

Modestă, charismatică, a făcut o figură aparte în peisajul prăfuit și corupt al elitei politice de peste Prut. A știut cu inteligență și pragmatism, cu bun-simț, să învingă prejudecățile despre menirea omului politic. Cu tenacitate și fler a reușit să unifice grupurile risipite ale dreptei politice sub umbrela Partidului Acțiune și Solidaritate. Un partid pro european și antioligarhic, care era greu de închipuit în urmă cu un deceniu. Rostirea ei simplă și curată, directă, fără vicleșuguri s-a opus trufiilor toxice, minciunii și dezinformării. Nu a folosit populismul ca armă de cucerire a puterii. A câștigat prin inteligență, onestitate și integritate morală. Calitățile umane ale Maiei Sandu se află în educația excelentă, care a impus un nou tip de om politic. Este o schimbare și în viziunea electoratului de dincolo de Prut, care a mizat pe deschiderea spre Vest, pe încrederea în adevăr și dreptate.

Grea misie și-a ales Maia Sandu! Adică Partidul Acțiune și Solidaritate, pe care l-a creat. Și căruia basarabenii i-au acordat votul. Oare Vestul are pârghii de a o ajuta? Nu, Uniunea Europeană nu trebuie să ceară brusc Chișinăului programe radicale, aflate în răspăr cu tradiția locului. Cum se mai întâmplă și pe la noi. Basarabia are multe necunoscute. Dar și o soluție la îndemînă: Maia Sandu! Îmi aduc aminte că pe 1 februarie 2016, Maia Sandu a răspuns ferm: „Dacă ar avea loc un referendum pentru Unirea cu România, personal aș vota DA.” Republica Moldova este un stat mic, sărac, aflat pe o felie geopolitică, profund corupt, părăsit de propriii cetățeni; considerat un stat aproape de eșec. Maia Sandu și formațiunea creată de ea au reușit imposibilul. Nu-i va fi ușor. Dar fără actuala victorie, nu se putea vorbi despre acest început.

Prietenul Marius Oprea a avansat o idee cu care mă solidarizez. Dacă Partidul Acțiune și Solidaritate își va înființa o ramură politică în România, și ar propune-o pe Maia Sandu la prezidențialele din 2024, îi dau și eu votul. Putem visa și în politică. Cum au visat românii în 1859, și au făcut Unirea Principatelor Române. Firava absolventă de la Harvard ar putea deveni Doamna de Fier a Estului. Greu, dar nu imposibil.