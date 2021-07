Khvicha Jgerenaia a plecat de la CSM Știința

În urmă cu aproape trei ani, pe data de 3 august 2018, oficialii campioanei CSM Știința Baia Mare reușeau achiziționarea jucătorului cu profil defensiv Khvicha Jgerenaia.

Ca urmare a evaluării făcute de stafful tehnic, conducerea campioanei en-titre a decis întreruperea relației contractuale cu cel de-al treilea gruzin din istoria zimbrilor băimăreni.

Născut pe data de 3 martie 1996 în Georgia, la Khobi, un oraș cu doar 5.800 de locuitori, centrul de doar 22 de ani și 5 luni a început rugby-ul la vârsta de 14 ani. Patru ani mai târziu, în 2014, Khvicha Jgerenaia debuta în SuperLiga Ucraineană de Rugby, sub culorile formației Rugby Club Kredo 63 Odessa. După alți patru ani petrecuți în acest important oraș port, puternicul centru de origine gruzină (1,80 m – 90 kg) semnează cu vicecampioana României, CSM Știința Baia Mare, club cu care reușește să îmbrace de două ori tricoul de campion național, edițiile 2018-2019 și 2019-2020, dar reușește să câștige și o Cupă a României în stagiunea 2020. În urmă cu aproape doi ani, pe 17 septembrie 2019, alături de colegii săi de club Sione Fakaosilea, Taniela Maravunawasawasa și Da­vid Feliuai, gruzinul de 25 de ani a devenit Ambasador al evenimentului Youth For Climate aflat sub patronajul YMCA Baia Mare. Informații furnizate de rugbybaiamare.ro.