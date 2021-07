Amenzi, permise reținute și țigări de contrabandă confiscate

În perioada 15-18 iulie, polițiștii rutieri, de ordine publică, de investigare a criminalității economice și acțiuni speciale au verificat peste 300 de autovehicule și au aplicat 252 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 130.000 lei. Ca măsuri complementare, polițiștii rutieri au reținut 16 permise de conducere, din care 2 pentru nerespectarea regimului legal de viteză și 7 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice, au reținut 14 certificate de înmatriculare și au constatat 13 infracțiuni.

În cadrul acțiunii au fost identificate și ridicate peste 220.000 țigarete, în valoare de peste 150.000 lei și a fost indisponibilizat un autovehicul, susceptibil că ar fi fost utilizat la contrabanda cu țigarete, în valoare de 10.000 lei.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au constatat două infracțiuni de contrabandă și au confiscat 304 pachete cu țigări (6.080 buc.), în valoare de peste 4.000 lei.

Polițiștii din Bogdan Vodă au identificat în extravilanul localității, în zona numită ”La bolovani”, din comuna Poienile Izei, un autoturism abandonat, iar cu ocazia examinării exterioare, polițiștii au observat în interior colete voluminoase, de culoare neagră, înfoliate, care conțineau țigări de contrabandă.

La percheziția autoturismului, au rezultat 9.870 pachete cu țigări, în valoare de aproximativ 138.000 lei.

Polițiștii din Leordina au oprit pentru control o autoutilitară, la volanul căreia au identificat un bărbat, de 48 ani, din Poienile de Sub Munte.

După controlul autoturismului, au fost identificate și ridicate peste 1.000 pachete cu țigări, în valoare de aproximativ 14.000 lei. Autoutilitara, estimată la 4.000 euro, a fost indisponibilizată.

Polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă și pentru depistarea tuturor participanților la activitatea infracțională.