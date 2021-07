Ies Prelucile din izolare, definitiv??

Comuna Copalnic Mănăștur are 12 sate aparțină­toare, printre care 3 din cele mai mari de pe Culmea Prelucilor. Odinioară, oamenii de-acolo făceau provizii peste iarnă, femeile nășteau acasă, din cauza izolării și a drumurilor rele.

Vremurile s-au schimbat, iar recente evoluții arată că Prelucile vor intra în mult visata normalitate.

“Am depus pe PNRR proiecte pentru alimentări cu apă a satelor Preluca Veche, Preluca Nouă și Copalnic Deal, plus cât mai multe asfaltări. În acest moment, avem lucrări de asfaltare pe culme, pe DJ 184B, Copalnic – Preluca Nouă – Codru Butesii – Ciolt – Șomcuta Mare. Încă patru kilometri de asfalt. Încercăm să găsim o soluție de refacere a drumului SAPARD, DC 42, Copalnic – Preluca Veche – Dealul Corbului, care arată foarte rău. Cât despre apă, am găsit soluția, o luăm din Valea Rea, unde nu deranjăm pe nimeni și va trebui s-o pompăm de două ori. Dar e cea mai bună variantă” – spune primarul Ștefan Mihalca.