Ionel Bogdan: Mulțumesc colegilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o pentru un nou mandat de președinte al PNL Maramureș

Ionel Bogdan a primit duminică încrederea și votul colegilor din PNL Maramureș, fiind ales, a doua oară, președinte al filialei liberale maramureșene pentru mandatul 2021-2025.

Raportul de activitate al președintelui PNL Maramureș a arătat că prin multă muncă, implicare și împreună cu o echipă unită și puternică se poate face performanță și în Maramureș.

În mandatul președintelui Ionel Bogdan, respectiv în perioada 2017-2021, filiala PNL Maramureș a avut parte de o dezvoltare esențială, liberalii având în prezent președinția CJ Maramureș, 27 de primari, 3 parlamentari – 2 deputați și un senator, peste 1500 de membri noi, iar cel mai important lucru dobândit în această perioadă este consolidarea unei echipe puternice și unite care luptă zi de zi pentru dezvoltarea Maramureșului, o echipă care a câștigat cele patru scrutine electorale din 2019 și 2020.

Alături de echipa liberală maramureșeană au fost prezenți la Comitetul de Coordonare Județean numeroși membri din conducerea partidului, printre care Ludovic Orban, președinte PNL, Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, Raluca Turcan, prim-vicepreședinte PNL, Emil Boc, președinte PNL Cluj, Robert Sighiartău, secretar general PNL, Violeta Alexandru, președinte PNL București, Alina Gorghiu, senator PNL, Cristian Bușoi, vicepreședinte PNL, Ioan Turc, președinte PNL Bistrița, Adrian Cozma, președinte PNL Satu Mare, Gheorghe Flutur, președinte CJ Suceava, și Pavel Popescu, președinte PNL Sector 4.

Ionel Bogdan, președinte PNL Maramureș, a declarat în cadrul Comitetului de Coordonare Județean: „Le mulțumesc tuturor colegilor mei din PNL Maramureș, alături de care am reușit să facem performanță în acești patru ani.

Împreună am reușit să demonstrăm că PNL este principala forță politică în județul Maramureș.

Obiectivele noastre au fost atinse până în acest moment, dar de acum înainte trebuie să mergem mai departe, iar pentru 2024, obiectivul este să creștem numărul de colegi primari, să susținem actualii primari să facă performanță, să creștem numărul de parlamentari, să creștem organizațional fiecare organizație locală din județul Maramureș, iar din luna august noul Birou Politic Județean va trece la treabă, vom începe să mergem în fiecare localitate, în fiecare organizație, să cooptăm membri, să aducem oameni lângă noi, așa cum am mai făcut în acești patru ani de zile.”

Premierul României a transmis și el un mesaj de susținere pentru Ionel Bogdan. „Ionel Bogdan este un lider adevărat, a demonstrat că poate să câștige de fiecare dată când intră într-o competiție și are toată susținerea mea”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Prezent la eveniment, Ludovic Orban a vorbit despre importanța consolidării unei echipe unite în cadrul unui partid politic, precum și despre viziunea pe care trebuie să o aibă un lider politic. „De când sunt membru al PNL, în fiecare clipă am fost cu fața și la trecut, pentru că noi suntem partidul cu cea mai bogată istorie dintre toate formațiunile politice de pe scena Europei. Am fost cu fața și la prezent, prezentul continuu, dar am fost cu fața și la viitor. Un adevărat lider are viziune și capacitatea de a da direcția, are capacitatea de a-și asuma răspunderea unor decizii grele, unor decizii care nu sunt privite cu simpatie de moment, dar pot să dea rezultate”, a spus Ludovic Orban

În urma alegerilor de duminică, componența Biroului Politic Județean PNL Maramureș este următoarea:

– Ionel Bogdan – președinte PNL Maramureș

– Doru Alexandru Lazăr – prim-vicepreședinte Departamentul strategii politice și comunicare

– Felician Ciceu – prim-vicepreședinte Departamentul politici publice

– Gavril Ropan – vicepreședinte Departamentul pentru strategii și relații publice

– Laurențiu Batin – vicepreședinte Departamentul pentru politici privind administrația publică, justiție, siguranță națională, ordine publică și siguranța cetățeanului

– Ioan Mătieș – vicepreședinte Departamentul imagine, comunicare, relații cu mass-media și purtător de cuvânt

– Ioan Radu Coman – vicepreședinte Departamentul pentru politici economice, mediu de afaceri, dezvoltare regională și fonduri europene

– Mihai Felician Cerneștean – vicepreședinte Departamentul pentru politici sociale, relații cu sindicate, patronate, organizații neguvernamentale și grupuri de cetățeni

– Nicolaie Burzo – vicepreședinte Departamentul pentru politici în agricultură, silvicultură, mediu și dezvoltarea rurală

– Anuța Enea-Bizău – vicepreședinte Departamentul pentru politici în educație, cercetare, cultură, culte, minorități și sport

– Ciprian Hojda – vicepreședinte Departamentul pentru politici în sănătate

– Vasile Mîrza – vicepreședinte zona Nord

– Dumitru Marinescu – vicepreședinte zona Sud

– Rudolf Stauder – trezorier

– Membri: Gavrilă Șimon, Pasere Ioan, Daniela Ivașcu-Onița, Sebastian Alin Bîrda, Ion Petrovai, Vlad Herman, Simion Pop, Florin Boltea, Cristina Buda, Gheorghe Stan, Ioan Călăuz, Vasile Ștefan Mihalca, Gheorghe Bohotici și Traian Remus Timiș

– Emil Horj – președinte COAJ

– Constantin Olteanu – președinte COAR

Noua echipă a PNL Maramureș va începe în perioada următoare întâlnirile și discuțiile cu maramureșenii pentru găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltarea Maramureșului.

