Patru jucători și-au prelungit contractele cu campioana CSM Știința Baia Mare, în urma unei analize temeinice a conducerii clubului împreună cu stafful tehnic. Astfel, sub comanda lui Eugen Apjok vor rămâne pe o perioadă cuprinsă între 1 și 4 ani următorii jucători: pilierul Constantin Pristăviță, din 2012 în curtea zimbrilor, Sione Fakaosilea, de șapte ani sub contract cu CSM Știința, respectiv și georgienii Omar Baliashvili, transferat în septembrie 2020, Revazi Dugladze, de doi ani component al campioanei.

CSM Știința Baia Mare are planificat primul meci oficial în 14 august, când va întâlni rivala SCM Timișoara într-un meci contând pentru faza grupelor Cupei României, meci capital pentru accederea în finală. Superliga de rugby se va relua la începutul lunii septembrie, pe data de 4, campioana în exercițiu urmând să înfrunte, în deplasare, pe Dinamo București.