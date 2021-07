Sport Team, câștigătoarea ediției a VIII-a

Echipa de fotbal old-boys Sport Team Baia Mare a câștigat, vineri, ediția a VIII-a a competiției cu același nume, turneu la care au mai fost invitate Armătura Zalău, Atletic Baia Mare și Old Boys CS Seini. Cele patru echipe au jucat fiecare cu fiecare pe terenul din Satul Săsar.

Rezultatele ediției a VIII-a: Atletic Baia Mare – Armătura Zalău 1-4; Old Boys CS Seini – Sport Team 3-6; Old Boys CS Seini – Atletic Baia Mare 1-4; Armătura Zalău – Sport Team 0-2; Old Boys CS Seini – Armătura Zalău 4-0; Sport Team – Atletic Baia Mare 5-3. Clasamentul final: 1. Sport Team – 9 p; 2. Atletic Baia Mare – 3 p; 3. Old Boys CS Seini – 3 p; 4. Armătura Zalău – 3 p.

Premii speciale • Cel mai bun portar: Gabriel Pușcaș (Armătura Zalău) • Cel mai tehnic jucător: Rareș Pop-Popescu (Sport Team Baia Mare) • Golgheter: Bogdan Bîrle (Sport Team) • Cel mai în vârstă jucător: Ioan Chiș, 67 ani (Armătura Zalău).

De asemenea, Rareș Pop-Popescu a fost recompensat cu o diplomă pentru înscrierea golului cu nr. 600, gol marcat în meciul Sport Team – Fan Sport, partidă desfășurată în 15 iulie.

Partidele ediției a VIII-a au fost oficiate de Alexandru Bela, Gabriel Pante, Lorand Farkas și Sebastian Pop.