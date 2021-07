Combaterea omidei păroase a buxusului

Un cititor s-a plîns că nu poate scăpa de omida păroasă a buxusului. Ing. Maria Iuga, de la Oficiul Fitosanitar Maramureş, ne informează că dăunătorul Cydalima perspectalis are 2-3 generaţii pe an şi este deosebit de periculos prin răspîndirea rapidă şi agresivitatea cu care atacă.

Larvele omidei păroase a buxusului devorează rapid plantele, din interior spre exterior, producînd în cele din urmă defolierea totală şi uscarea. Este un dăunător nou, din 2006 în România.

La apariţia omizilor, se fac 2 tratamente foliare cu insecticid (pentru fiecare generaţie). Se stropesc plantele cu Karate Zeon 0,015% (la 100 l apă, se pune 150 ml de insecticid Karate Zeon). Se pot folosi şi alte insecticide omologate, existente în fitofarmacii: Kaisso Sorbies EC, 0,15 kg/ha. Sau Dimilin 48 SC, 0,02% (0,2 l/ha). Sau Bactospeine DF, 0,6-1 kg/ha. Sau altele (Talent, de exemplu, are 3 substanţe insecticide active; îl găsim şi în comerţul online).

În soluţie, se poate adăuga un adjuvant, de pildă Toil 0,5%, pentru o aderenţă mai bună la suprafaţa pieloasă a frunzelor. Al doilea tratament se face la 10-12 zile de la primul (în caz de invazie, 6-7 zile), cu un insecticid alternativ. Nu se tratează plantele în zilele ploioase – soluţia va fi spălată de pe frunze. Se stropeşte pe timp fără vînt şi se insistă ca insecticidul să ajungă şi în interiorul coroanei.