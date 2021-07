Show de muzică și dans din Baia Mare, transmis în SUA

O colaborare inedită între Baia Mare și Statele Unite ale Muzicii a fost perfectată pe plan artistic. Implicată în acest parteneriat este Școala de Canto PS Academy Baia Mare.

În acest context, în 6 august, la ora 22, va fi înregistrat un spectacol live cu momente muzicale și coregrafice care va fi trimis integral în Statele Unite ale Americii.

În 14 august, PS Academy va participa online la premiera mondială a unui nou musical care se lansează la Hollywood, iar pentru anul viitor se prefigurează chiar un turneu în America cu cursanți ai școlii de canto băimărene.

Spectacolul de vineri, 6 august se va derula live pe scena Teatrului de Vară din Baia Mare. Principalii protagoniști sunt tinerii ce fac parte din trupa PS Stars: Ștefana Anghel, Isabela Iepan, Giulia Takacs, Andreea Torai, Denis Sulițanu, Patric Ember, Vlad Man și Rareş Ember. Ei se pregătesc la Școala de Canto PS Academy cu Andrea Ember, primul Glee Club Trainer din Europa.

Parteneri la showul de muzică și dans sunt cei din trupa de dans FeelGroove și Silsound (sunet și lumini). Spectacolul va fi filmat integral și trimis în SUA, mai exact la Fox Studios New York, cei care dețin licența Glee, ca o avanpremieră a turneului pe care PS STARS îl va susține anul viitor în Los Angeles, Las Vegas și New York, după cum a declarat inițiatoarea Școlii de Canto PS Academy, Andrea Ember. PS Star se va deplasa în toamna lui 2022 în America, cu spectacolul “Keep on Believing”.

“Turneul include 3 mari orașe: New York, Los Angeles și Las Vegas. Între timp, am fost invitați și la Chicago, fiindcă noi avem o cursantă care locuiește acolo, pe Teodora Chinde.

În acest moment știm ca la New York vom susține show-ul în unul dintre teatrele de pe Broadway în cursul zilei, iar în Las Vegas va fi în aer liber, pe nocturnă”, a punctat Andrea Ember.