Drumuri, cămin, parcare în Băița de sub Codru

Autoritatea locală din comuna Băița de sub Codru are în lucru modernizări de drumuri, pe 5,2 kilometri, pe cinci tronsoane. Executat 95%, cu bani guvernamentali.

“Avem în reabilitare și căminele culturale din Băița și din Urmeniș, cu bani europeni, sunt făcute cam 80%. Mai am în lucru o parcare cu bani europeni, prin GAL, și aceea 60% făcută” – spune primarul Aurel Dumuța.

Dar are și proiecte pregătite, unele depuse deja. Altă porțiune de drumuri, de 2,2 kilometri e licitată, dar cu finanțarea oprită, deci se va redepune. Trei tronsoane de drum sunt pregătite de asemenea pentru intervenție. Dar există documentații și pentru un sediu nou de primărie, actuala fiind construită de Imperiul Austro Ungar! Altă investiție multașteptată în zonă este rețeaua de gaz ce ar veni dinspre Ulmeni, primarii din Codru s-au asociat și așteaptă vestea cea bună.