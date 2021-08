Nu se mai termină necazul! Dispare mistrețul, apar urși și lupi în Vima Mică!!

Comuna Vima Mică a fost una dintre cele mai afectate din Maramureș de explozia numărului de mistreți de anii trecuți. Primarii și sătenii se căzneau ba să obțină despăgubiri pentru culturile distruse, ba să își apere culturile. Au fost și conflicte deschise între primărie, AJVPS și grupurile de vânătoare care aparent încurajau numărul mare de mistreți din zonă.

“Au rămas foarte puțini mistreți, mor pe capete de pesta porcină africană. Găsim mistreți morți, tot timpul. Problema e că boala a apărut și pe la porcii din gospodării. Și iar începem de la început cu povestea cu despăgubirile. Unde e porcul mort, nu te despăgubește, decât dacă vin în gospodărie și ți-l omoară. Am avut trei gospodării cu porci domestici cu pestă în Dea­lul Corbului și un caz mai recent în Vima Mare”, spune primarul comunei, Liviu Balint. El însuși a avut probleme cu culturile, avea un teren cultivat cu cartofi la Răzoare, pe malul râului Lăpuș, cu producții excelente, aveau acolo mistreții trecătoare și i-au cules ei cartofii. Pe toți, să nu-l mai deranjeze.

“Încă nu au reînceput oamenii să-și cultive terenurile, abia de anul ăsta se simte dispariția mistreților. În plus, li-s proaspete în minte necazurile, dar și chinul încercării de a fi despăgubiți de Stat. Imaginați-vă, la Peteritea, o femeie a primit 18 lei, după zile de umblat, pentru o cultură de cartofi distrusă… Dar apar alte probleme! Oamenii sunt suspicioși, bănuiesc iar mâna vânătorilor! Am avut atac de urs la stupi de albine, la 40 de metri de drum! Ursoaică cu pui, nu un urs rătăcit, ori aici n-a fost urs niciodată!! Proprietarii de oi au avut atacuri de lupi la stâne!”, ne spune primarul comunei Vima Mică.

De ceva vreme însă, s-a vorbit de apariția ursului în vecinătate, în Defileul Lăpușului, de asemenea au fost observate, iarna, căprioare moarte, atacate de lupi. Deși părea puțin probabil, datorită arealului mic, atât lupul cât și ursul au nevoie de spații mari de desfășurare, de spațiu vital. Restrângerea drastică a zonelor sălbatice, cvasivirgine, le-a împins, aparent, spre defileul puțin umblat. Atenție, deci, săteni, turiști, tăietori de lemne și culegători de ciuperci!!