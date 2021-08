AS Mireșu Mare, campioana Ligii 5

AS Mireșu Mare a câștigat titlul în Liga 5, după ce în ultima etapă de campionat a învins în derby-ul comunei pe PHP Iadăra, scor 5-0, și și-a păstrat poziția de lider. Podiumul acestui eșalon a fost completat de ACSF Lăpuș R și Gloria Sălsig, și ele învingătoare în etapa de final a sezonului 2020-2021.

Rezultatele ultimei etape, Liga 5: CS Unirea Săsar – Măgura Coaș 6-2; Gloria Sălsig – Speranța Cernești 11-0; AS Mireșu Mare – PHP Iadăra 5-0; Gloria Culcea – Viitorul Gârdani 0-4; ACS Satu Nou de Jos – ACSF Lăpuș R 1-5.

Clasamentul final: 1. AS Mireșu Mare – 22 p (26-16); 2. ACSF Lăpuș R – 21 p (48-16); 3. Gloria Sălsig – 20 p (51-17); 4. PHP Iadăra – 17 p (29-33); 5. Viitorul Gârdani – 12 p (29-27); 6. ACS Satu Nou de Jos – 11 p (28-30); 7. Măgura Coaș – 10 p (22-28); 8. CS Unirea Săsar – 9 p (30-36); 9. Gloria Culcea – 5 p (18-41); 10. Speranța Cernești – 3 p (15-52).