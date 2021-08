În Borșa • Exproprieri pentru șoseaua ocolitoare și parcare la pârtie

Primăria Borșa are în derulare două investiții foarte importante pentru cetățenii orașului. Este vorba despre centura ocolitoare a orașului și pârtia olimpică de schi. Astfel, la cele două obiective, autoritatea publică locală face în acest moment exproprieri de terenuri.

Ion Sorin Timiș, primarul orașului, a explicat: „Se face pregătirea documentelor pentru proiectul șoselei ocolitoare. S-a finalizat studiul de fezabilitate, urmează să se facă ultimele exproprieri necesare pentru întreg culoarul și ulterior să se dea drumul la licitația pentru proiectare și execuția șoselei ocolitoare. Circa 12 milioane de euro vor fi cei 6 km de drum. De asemenea, se lucrează și la documentele privind exproprierea terenurilor în zona complexului turistic pentru realizarea de parcări. Fără un număr de 3.000 locuri de parcare în zona complexului turistic, totul va fi blocat pentru că vor veni turiștii la pârtia de schi. Am identificat terenurile, am avut discuții cu proprietarii. Se fac acum evaluările, apoi ofertele către proprietari. Cu partea financiară nu sunt probleme, existând resursele necesare pentru a cumpăra acele terenuri și ulterior proiectarea unor parcări etajate care să poată deservi minimum 3.000 de mașini”. Prețul unui ar de teren poate ajunge în zona pârtiei de schi și la 4.000 de euro, la o poziție bună.