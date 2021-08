Duetul din vecini

În viață am avut parte de vecini buni, cu care am împărțit și binele și răul acestei lumi. Nobili, și de admirație, mi-au fost, și mai sunt vecinii din sat. Ne ajutăm, ne sfătuim, ne bucurăm sufletul. Ne strigăm dimineața pe nume. Niciodată nu am avut discuții când puneam garduri între noi. Nu am avut discuții despre vreo palmă de pământ. Deoarece mejda era lăsată din bătrâni. Hotarul avea semnificația duratei. Ce bine este când ai vecini buni! Numai că între țări lucrurile stau, din păcate, altfel. De aceea, România nu poate ațipi în istorie. În ultimele zile, la Moscova și Budapesta au fost lansate două semnale care mă pun pe gânduri. La mijlocul lunii iulie, pe site-ul oficial al Kremlinului, a fost publicat un eseu semnat de Vladimir Putin, care este președintele Federației Ruse, cu un titlu care atrage atenția: „Despre unitatea istorică a rușilor și ucrainenilor.”

Articolul, semnat de Putin, analizează relațiile româno-ruse în istorie, fiind dominat de afirmații care îngrijorează. Cum că ucrainenii sunt o parte străveche, inseparabilă a națiunii ruse. Istoricul de ocazie, îmbrăcat în haina politicii și a trufiei, afirmă că rușii, ucrainenii și bielorușii sunt același popor. Ba, merge până la anularea istoriei, prin afirmația că nu există un popor ucrainean, iar statul ucrainean este o construcție istorică artificială, și ar trebui să mulțumească Federației Ruse că îl tolerează. Ce vrea Putin cu un asemenea articol? Președintele rus se referă și la istoria recentă a României. Scrie că „în 1940, în Ucraina Sovietică a intrat o parte din Basarabia și regiunea Bucovinei de Nord, ocupate de România în 1918, la finalul Primului Război Mondial.”

Putin dorește să rescrie istoria Ucrainei pentru a justifica anexarea Crimeei și posibila secesiune a regiunii Donbas. După cum constatăm, Putin falsifică evenimente din istoria României. Știu și școlarii silitori că Basarabia și Bucovina de Nord nu au fost ocupate de România, ci s-au unit cu statul român, în urma unor procese plebiscitare democratice, prin voința populației românești majoritare. Actul a fost consfințit prin Tratatul de la Trianon, fiind un document internațional. Domnule Putin, tocmai invers s-a întâmplat în istorie! Bucovina de Nord și Ținutul Herța au fost ocupate de austrieci în anul 1775, iar Basarabia a fost răpită de imperiul țarist, în anul 1812. Apoi Basarabia, în 1940, din nou a fost anexată de sovietici.

Putin face un act de sfidare a adevărului istoric în privința României. Asta a fost vocea de la Răsărit. Noi nu am avut nici o reacție. Președintele tace, guvernul face alegeri liberale, iar ministrul de externe nu știu ce face. Duminică, 25 iulie, când trebuia să se decidă includerea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO, a apărut și vocea de la Apus. În ziarul Magyar Nemzet, din Budapesta, oficiosul guvernului Orban Viktor a fost publicat un editorial cu titlul: „Roșia Montană. Ale cui sunt rezervele de aur?”. Cuprinde, în text, și întrebarea: „De când Roșia Montană aparține României?” Și se amintește de cele 300 de tone de aur, 1600 tone de argint și alte metale rare. Se subînțelege nostalgia Ungariei Mari. Apoi, Orban Viktor a acuzat Vestul că „a violat granițele milenare ale Europei Centrale și că a înghesuit Ungaria în granițe care nu pot fi apărate.” Face și o aluzie la România, afirmând că „noi încă vom fi prezenți la înmormântarea celor care vor să ne bage în mormânt.”

Se știe că noua linie ideologică a Budapestei are ca obiectiv constituirea unei națiuni maghiare care să cuprindă și ungurii dinafara țării. Că frontiere are numai statul, spune liderul maghiar, nu și națiunea. Lansează statelor vecine avertismentul că „cei care nu au înțeles acest lucru, să se grăbească, pentru că timpul lor este pe terminate.” Orban Viktor mai vorbește despre Bazinul Carpatic (Ungaria Mare) cu popoarele care trăiesc alături de el. România este exclusă. Ne aducem aminte că la comemorarea Tratatului de la Trianon, premierul de la Budapesta a anunțat realizarea noului obiectiv: „Următorul deceniu va fi deceniul sporirii și consolidării țării. Lumea este în mișcare. Schimbările sunt tectonice. America nu mai șade pe tronul lumii. Eurasia se construiește în mare forță, încheieturile Uniunii Europene, scârție.”

Așa gândește Orban Viktor. Pe ce se bazează? Apoi a mai adăugat: „Noi vom fi cei care vom răsturna destinul Ungariei.” Crede că cea de-a patra generație a Trianonului, din care face parte și premierul maghiar, își va îndeplini menirea. După calculele lui Orban Viktor, „aurul, argintul și platina ar trebui să reintre, împreună cu fostul pământul natal, în posesia Ungariei, până la mijlocul acestui secol.” Sunt afirmații derutante, jignitoare și obraznice la adresa noastră. Reacții timide și în presă. Ziarul “Cotidianul,” condus de prietenul Cornel Nistorescu, a luat atitudine printr-un articol. Care mi-a slujit și în documentarea mea. Încolo, președintele tace, guvernul face alegeri, iar ministrul de externe nu știu ce face. Aceasta trebuie să fie diplomația românească?

Eu am scris să știe lumea ce se vorbește în vecini. Și din cine se compune duetul care, pentru noi, cântă fals și periculos în istoria actuală. Atâta am avut de spus. Cu cele mai bune sentimente pentru toate popoarele vecine. Dar mai ales pentru poporul din care fac parte.