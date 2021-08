La volan, cu alcoolemie și fără permis

Marți noaptea, la ora 01.10, polițiștii din Leordina au oprit pentru control un autoturism în Poienile de Sub Munte.

În urma verificărilor, s-a constatat că autoturismul era condus de către un tânăr, de 25 de ani, din localitate, fără a deține permis de conducere.

De asemenea, tânărul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,95 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Centrul de Permanență Ruscova, pentru recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului.