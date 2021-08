Licitaţie pentru asfaltarea a peste 8 km de drumuri în Poienile de Sub Munte

A fost demarată procedura de licitație pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în Comuna Poienile de sub Munte-Etapa l”.

„Obținerea avizelor, proiectarea și parcursul tuturor pașilor conform legii implică o mare responsabilitate și multă muncă. Dacă lucrurile decurg bine, la sfârșitul lunii septembrie – începutul lunii octombrie, vor începe lucrările, dacă vremea va permite”, a spus Alexa Chifa, primarul din Poienile de sub Munte. În acest proiect sunt cuprinse câteva străzi importante ale comunei, cu lățimi variate și o lungime totală de 8.6 km, care vor fi asfaltate, plus rigole carosabile de aproximativ 500 m și trotuarul de la primărie către centru.