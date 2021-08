Scandalul continuă în CL Recea

• Ședinţa de rectificare bugetară, boicotată

Ultima ședinţă de Consiliu Local Recea nu s-a putut ţine din lipsă de cvorum. Este pentru a doua oară când se întîmplă aşa. Pe ordinea de zi figura un singur proiect de hotărâre, cel referitor la rectificarea bugetului pe acest an.

Doar 6 aleşi locali s-au prezentat la şedinţă, număr insuficient însă pentru ca şedinţa să fie statutară: „Aceasta are un singur punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2021”, a spus secretara comunei. „Este pentru a doua oară când convocăm şedinţa de CL pentru rectificare bugetară. Prin hotărârea Consiliului Judeţean din 9 iunie 2021 a fost repartizată suma de 398.000 lei pentru Comuna Recea, iar prin altă hotărâre, din 2 iulie, s-a mai alocat un sprijin financiar în sumă de 400.000 lei. Grupurile PNL, USR şi PRO ROMÂNIA n-au dorit să participe la şedinţă astfel că nici de data aceasta, nu putem adopta hotărârea privind rectificarea. Ea prevede suma totală de 1.255.000 de lei, compunându-se din sume repartizate din fondul aflat la dispoziţia CJ (398.000 lei), sume alocate din fondul de rezervă bugetară (400.000 lei) plus venituri suplimentare şi subvenţia de la APIA pe măsura 15.1 (80.000 de lei). Am propus ca aceşti bani să fie repartizaţi pe toate capitolele pentru a putea funcţiona Comuna Recea. Suntem în imposibilitatea aprobării proiectului privind rectificarea şi astfel de a putea face plăţi conform legii (din cele 400.000 lei de la CJ)”, a precizat Octavian Pavel, primarul din Recea. Miza pentru care unii aleşi nu s-au prezentat la şedinţă pentru a vota rectificarea bugetară ar fi faptul că în data de 15 august ar trebui să organizeze Festivalul Porodicilor la Mocira, lucru nedorit de către aceştia, mai spune edilul. Manifestarea nu se va mai putea organiza din cauza lipsei finanţării.