Investiții importante la spitalele din Maramureș

Infrastructura medicală a județului are nevoie de investiții importante. Spitalul de Boli Infecțioase din Baia Mare are nevoie de un ambulatoriu complet echipat, iar la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare și la Policlinica nr. 2 vor fi implementate proiecte de reabilitare, modernizare extindere și dotare.

Spitalul din Sighet are nevoie de o reabilitare completă, iar în prezent executivul CJ Maramureș caută soluții pentru finanțarea proiectului de reabilitare sau de construire a unui spital nou în Sighet – a declarat președintele CJ Maramureș, Ionel Bogdan.