Simon Fonua, din Noua Zeelandă la CSM Știința

În ultimii ani, jucătorii aduși de către campioana României din emisfera sudică au reușit să aducă un plus de valoare și o consistență în joc. O parte din importantele performanțe ale zimbrilor se datorează și neo-zeelandezilor trecuți prin curtea campioanei en-titre, nume precum Sean Morrell, Michael Wiringi, Philip Falamoe Tuigamala sau Jeremy Cave fiind doar câteva dintre ele. Ultimul „mohican” transferat la Baia Mare, Simon Fonua, este un jucător cu o constituție impresionantă, având 1,92 m și 103 kg.

Născut pe data de 2 septembrie 1997 în Noua Zeelandă la Auckland, Fonua a evoluat ca aripă sau centru cu preponderență la competiții de Rugby League – rugby 13, precum Papamoa Bulldogs Rugby League Club (2012-2014), Parramatta Eels (2014-2017), Cronulla Shark (2018-2019), Blacktown Workers Sea Eagles (2019-2020), respectiv Wests Tigers și White Harbour, ambele înscrise în competiții de rugby 15. Lista performanțelor neo-zeelandezului de doar 24 de ani include accederea într-o finală regională și una la nivel național jucată în tricoul echipei Parramatta Eels, plus convocările de la selecționata regională de Under 16 ani. Informație furnizată de rugbybaiamare.ro.