CSȘ 2 Baia Mare, argint și bronz la CN de junioare

Recent, la Eforie Nord s-au desfășurat Campionatele Naționale de Oină pe plajă, rezervate junioarelor Un­der 16 și 18, competiții la care s-au întrecut pentru medalii cluburile CS Dacia Mioveni, CSM Râmnicu Sărat, CSM Progresul Băilești, CS Someșul Că­șeiu, CS Avântul Frasin, CS Spicu Horia și CSȘ 2 Baia Mare. Competițiile au fost organizate pe plaja Belona din Eforie Nord de către Federația Română de Oină, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și SC Kelme România.

CSȘ 2 Baia Mare a avut o reprezentație excelentă la ambele categorii de vârstă, urcând pe podium atât la Under 16, cât și la Under 18.

• Rezultate CSȘ 2 Baia Mare, Under 16: 2-4 cu Someșul Cășeiu, 3-2 cu Progresul Băilești, 9-2 cu Spicu Horia. Semifinale: 2-8 cu Dacia Mioveni. Finala mică: 8-6 cu CSM Râmnicu Sărat. Clasamentul final: 1. CS Dacia Mioveni; 2. CS Someșul Cășeiu; 3. CSȘ 2 Baia Mare; 4. CSM Râmnicu Sărat; 5. CSM Progresul Băilești; 6. CS Spicu Horia; 7. CS Avântul Frasin.

• Rezultate CSȘ 2 Baia Mare, Under 18: 3-9 cu Progresul Băilești, 6-0 cu CSM Râmnicu Sărat, 6-0 cu CS Spicu Horia. Semifinale: 4-2 cu CS Dacia Mioveni. Finala mare: 3-8 cu Someșul Cășeiu. Clasamentul final: 1. CS Someșul Cășeiu; 2. CSȘ 2 Baia Mare; 3. CS Dacia Mioveni; 4. CSM Progresul Băilești; 5. CSM Râmnicu Sărat; 6. CS Spicu Horia; 7. CS Avântul Frasin.

Sportivele care au reprezentat clubul băimărean la Eforie Nord provin de la centrele din Coruia, Coaș și Remetea Chioarului și sunt antrenate de prof. Călin Moje. Informații și foto furnizate de css2baiamare.ro.