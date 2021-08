Investiţii, aproape de finalizare în Moisei

Comuna Moisei are în execuţie sau chiar finalizate diferite investiţii. Se lucrează la 3,8 kilometri de modernizare de drumuri de interes local, 70% finalizate.

Ar trebui ca-n acest an să se facă şi asfaltări din buget local, dar comuna şi vecinii au bugetul subţiat de intervenţii la diferite calamităţi. „Numai pe Valea Rădesei, între noi şi oraşul vecin, o viitură ne-a adus în drum cam 1000 de tone de piatră, plus copaci rupţi şi aluviuni. Foarte multe drumuri de deal sunt distruse, trebuie refăcute” – spune primarul Grigore Tomoioagă.

În paralel, însă, s-au finalizat reţele de canalizare, un afterschool şi o extindere la grădiniţă. Extinderile nu sunt gata, cartierul câştigat în instanţă de la Borşa îşi cere deja drepturile, foştii orăşeni cer acum, culmea, de la comună, reţele de apă şi canalizare!!