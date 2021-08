Baia Mare redevine capitala folkului românesc, la final de august

„Om bun, deschide-ne poarta… şi lasă-ne să-ţi spunem povestea despre Noaptea Menestrelilor”, ne îmbie cu delicateţe organizatorii evenimentului care se va desfăşura în zilele de 27 şi 28 august, la Teatrul de Vară din Baia Mare. La finele lunii se va scrie pe note muzicale o nouă filă a Nopţii Menestrelilor. Va fi o ediţie aniversară, deoarece sunt 20 de ani de când, în fiecare vară, Baia Mare devine capitala folkului românesc.

Două decenii de când menestrelii îşi cântă versul cu dor, sub clar de Lună, în Baia Mare

„Totul a început în luna august a anului 2001 când un vis frumos a devenit realitate, o realitate pe măsura dorinţei arzătoare care a născut-o, o întrunire a iubitorilor muzicii folk într-o noapte fascinantă de vară… Au răspuns chemării bunii noştri prieteni folkişti şi un public neaşteptat de numeros, neaşteptat de călduros şi receptiv având în vedere că mare parte dintre ei erau atât de tineri! A fost o noapte întreagă de muzică şi poezie adevărate, mângâiat de lumina torţelor şi a lunii”, aşa îşi începe relatarea despre debutul evenimentului, Diana Horvath Bugheşiu, mem­bră a grupului folk Clasic, una dintre organizatoare. De atunci, an de an, festivalul nu a lipsit din Baia Mare. „Se va întâmpla şi de data aceasta… Cu un pic de curaj, cu responsabilitate și grijă față de semeni…Într-un început de toamnă aprins, menestrelii își vor acorda lirele și vor porni pe calea sufletului în căutarea versului de dor. Într-o noapte magică, versul va mângâia gândul, cântecul va trezi auzul, și toți cei care au răspuns chemării, vor regăsi preț de câteva ceasuri tărâmul pur al armoniei. Se va mai fi scris o filă, şi povestea va continua să se scrie atâta timp cât mai avem nevoie de a ne descoperi sufletul, atâta vreme cât mai dorim să ne păstrăm visele. An de an ne vom întoarce, mai romantici, mai frumoşi, mai tineri, pentru că doar trăim în poveste, şi dacă noi vrem, putem face ca timpul să curgă, nefiresc, în sens invers”, a adăugat Diana Horvath Bugheşiu.

Invitaţi de marcă la Noaptea Menestrelilor

Festivalul este finanţat din surse proprii şi din sponsorizări. Organizatorii au observat că folkul are publicul său. An de an în Baia Mare vin iubitori de folk din Bucureşti, Sibiu, Cluj, dar şi alte regiuni ale ţării. „Românilor le place poezia cântată şi vin la spectacol. Publicul a stat şi până la 3-4 dimineaţa. Veneau cu pături. Fiecare artist îşi cână partea permisă. Apoi, e acea invocare a muzei torţei. Toţi artiştii coboară cu torţe. Se cântă imnul Nopţii Menestrelilor. În ultima perioadă am decis să ne amintim de unul din cei plecaţi. Anul trecut a fost Ghiţă Danciu”, a punctat Ioan Horvath Bugheşiu, preşedintele Asociaţiei Culturale Musica Rivulina. În general, iubitorii de folk colindă zonele unde sunt evenimente de gen pentru că, din păcate, acest gen muzical îşi face tot mai greu intrarea printre celelalte curente muzicale. „Mai sunt doritori de folk. Şi generaţia veche şi generaţiile noi, dar nu foarte noi. De exemplu, la un moment dat am fost la Zilele oraşului într-un oraş din ţară şi ne-au pus să cântăm între o trupă de hip hop şi una de rap. A fost linişte când am cântat. Dacă e linişte ştim că totul e bine. Şi la final au venit tineri care ne-au întrebat: ce muzică e aceasta?”, şi-a amintit Ioan Horvath Bugheşiu, membru al grupului Clasic. La actuala ediţie vin invitaţi de marcă: Emeric Imre, Mircea Bodolan, Magda Puşkaş, Valentin Moldovan, Dinu Olăraşu, Mircea Baniciu, Doru Stănculescu, Eugen Mihăescu, Ducu Hotima, Focul Viu, Glad Condor, Cătălin Stepa, Marinel Petreuş etc. Biletele pot fi achiziţionate de la adresa: eventbook.ro/music/bilete-noaptea-menestrelilor.