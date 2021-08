Oracol de Maramureș: Râpa înconjurată de Călinești, semn de Apocalipsă!?

Între satele Călinești și Cornești, de pe valea Cosăului, există o interesantă formațiune stâncoasă, în zona celebrelor ferme de creștere a vițeilor.

Nu sunt stânci, sunt nisipuri sedimentate, apoi descoperite de intemperii și care au căpătat formă de stânci, prin eroziune. Chiar la baza lor curge leneș râul Cosău. În alt sens, la baza formațiunii stă… supraviețuirea noastră?

Locului îi spune “Râpa înconjurată” și are o legendă frumoasă. Ne-o spune o femeie de la una din primele case, cum intri în Cornești. “Bătrânii zic că de pică tăte trii, să gată lumea. Și că dacă urcă cineva la ea, moare. Drept îi că să ferea lumea să meargă acolo, da cu oile io zic c-o mai trecut. Amu nu știu io de-o suit cineva pă ea și-o murit, că îs noră aci, nu-s dintotdeauna în sat. Da așa zic femeile…” – ne spune gospodina.

Problema este, zicem noi mijind un zâmbet sub mustață, că unul dintre vârfuri este deja dărâmat. Prin eroziune. Deci ne vin încet primele semne de Apocalipsă… nu că știrile de la ora 5 nu ne-ar da o imagine completă, de speriat, asupra fenomenului. Numai la momentul scrierii acestui text, avem valul 4 de pandemie început în mai multe țări, de la China la Israel, inclusiv semne în Europa, avem incendii în Turcia, Grecia, Italia, război fratricid în Afganistan și-n Siria, sudul țării noastre a cunoscut temperaturi de Africa iar nordul furtuni serioase, iar prețul gazelor a atins maximul istoric din ultima sută de ani… Prin urmare, ținem cu dinții de “Râpa-nconjurată” dintre Călinești și Cornești!