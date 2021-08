Până în 29 august, la Baia Mare Value Centre, sub genericul „Fun Summer”, se desfășoară o serie de evenimente.

Beach Football Cup Baia Mare Value Centre are loc de luni până joi, începând cu orele 18 și 19 (finala, în data de 27 august, ora 18); Friday Disco Fun – în fiecare vineri seară, între orele 18 și 22; sâmbetele sunt pentru joacă și distracție – activități creative, face paiting, jocuri amuzante, distracție pe biciclete și trotinete, toate organizate de către Palatul Copiilor Baia Mare între orele 16 și 19; Sunday funday – surprize spectaculoase pentru cei mici, dar și pentru cei mari: piese de teatru, show de magie, jocuri în nisip și multe alte activități senzaționale pentru clipe magice – între orele 16 și 20.