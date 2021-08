Francezul Loic Thetio, de 30 de ani în slujba Maramureșului!

Aproape inexplicabil, unii oameni se dedică total în a sprijini oameni în dificultate sau comunități. Aproape inexplicabil la aceste vremuri, la modul în care se mișcă și se comportă societatea românească… Un asemenea exemplu este francezul Loic Thetio, vechi prieten al Maramureșului. Zilele trecute a revenit, iar, cu un transport de materiale medicale și cu un cabinet dentar, de donat comunei Copalnic Mănăștur!

„De ce fac asta? E important pentru mine. Tocmai am scris o carte și am rememorat venirea mea spre România… era 1989 și pornisem spre Iugoslavia cu ajutoare, dar cumva soarta m-a dus în Cehoslovacia, unde am cunoscut un român ce m-a îndrumat încoace. Am venit ca într-o aventură. Am ajutat comunități, de la Baia Sprie la Groșii Țibleșului, din Copalnic Mănăștur la Șișești, plus Săpânța, Fărcașa, Dragomirești, Câmpulung la Tisa, etc. Au trecut ani și am adus donații pentru școli, medicină, protecție socială. În fiecare an am cunoscut oameni noi interesanți, am ajuns în 35 de localități, s-au adunat mii și mii de kilometri, am putut înconjura Terra de mai multe ori, venind încoace…”, spune Loic Thetio, cel care a înființat fundația Solidarite PloemeuRoumanie.

Cel mai mândru este de donația făcută pentru resuscitarea spitalului din Baia Sprie, a policlinicii, ce acum e total dotată de el, pentru 13 servicii de specialitate, medicină generală și serviciul de urgență. Acum, vineri, a adus la Copalnic materiale ortopedice, cadre de deplasare, cârje, dar și un cabinet dentar complet, plus aparatură și teste pentru glicemie. Primarul Ștefan Mihalca explică: „Aparatura dentară va ajunge la cabinetul ce-l avem aici, iar celelalte la medicul de familie din zonă, care le va distribui, după necesități”. De asemenea, zilele acestea se așteaptă finalizarea cărții lui Loic, cu toate aventurile sale umanitare, ce va apărea în limbile română și franceză.