Cooperativele din Maramureş

Conform Legii 17 din 2014, este impusă denumirea de cooperativă agricolă (CA), pentru a o distinge de cooperativa agricolă de producţie (CAP) de pe vremea comunistă. În judeţul Maramureş, la ora aceasta, funcţionează 42 de cooperative agricole, majoritatea fiind de producţie, dar avem şi cooperative agricole de procesare şi prelucrare a materiilor prime agricole şi cooperative agricole de intermediere (cumpărare de animale vii, legume, fructe, lapte).

• Cooperativa agricolă (CA) Agrimara Creativ din Fînaţe produce şi vinde legume şi fructe. CA Bunătăţi Moroşeneşti din Baia Mare, str. Barajului nr. 55, prelucrează legume şi fructe. CA Agro Tradiţional Mesteceni din Berinţa nr. 209 face comerţ cu animale vii. CA Delicious Berry din Seini, str. 1 Mai nr. 21, depozitează cereale şi alte mărfuri. CA Romsuin Transilvania Băseşti nr. 312 creşte porci. CA Runcu din Bicaz nr. 66 cultivă cereale, legume şi oleaginoase. CA Valea Lăpuşului din Suciu de Jos nr. 6A face comerţ cu animale vii. CA Horti Grup Fruco din Vărai nr. 44 face comerţ cu legume şi fructe. CA Zootehnie Someş Uileac nr. 140 are profil mixt, producţie vegetală şi zootehnică. CA Ţarina din Vişeu de Jos nr. 742, producţie agricolă mixtă. CA Fermierul Moroşan din Cerneşti nr. 155C cultivă legume. CA Abator Fereşti, cu sediul în Giuleşti nr. 448, prelucrează carne. CA Someş Codru din Rodina nr. 88 cumpără şi vinde lapte, ouă, ulei, grăsimi. CA Spicul de Aur Agristar din Viile Apei nr. 5D are profil mixt, vegetal şi zootehnic. CA Ferma din Ocna Şugatag, str. Handal nr. 33, profil mixt.

Cooperativa agricolă Biolact Maramureş din Şurdeşti creşte bovine. CA Grădina Maramureşului din Dumbrăviţa nr. 328 prelucrează legume şi fructe. CA Mariş din Iapa nr. 361, mixt. CA Agroplant din Prislop nr. 89 face comerţ cu ridicata de legume şi fructe. CA Limousin Land din Oarţa de Sus creşte „alte bovine”. CA Marmaţia Turism din Strîmtura nr. 638, mixt. CA Speranţa Fermierilor din Arduzel nr. 193 creşte bovine de lapte. CA Crescătorii de Vaci de Lapte din Oarţa de Sus nr. 261 creşte bovine. CA Grădina din Coaş, str. Malului nr. 4, intermediază comerţul cu produse agricole.

Cooperativa agricolă Valea Lazului din Berbeşti 355, mixt. CA Dumbrava din Berbeşti 128, mixt. CA Pietrosul din Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1A, mixt. CA Zelena Zemnia din Repedea, nr. 655B, profil mixt. CA Pro Sapienţia din Săpînţa 523, mixt. CA Agro Suciu din Cetăţele 171, mixt. CA Ţara Lăpuşului din Tg. Lăpuş, str. Florilor 17, creşte alte animale. CA Vişeu-Tisa din Valea Vişeului nr. 342A, mixt. CA Lăschia, mixt. CA Rugas Riji din Poienile de sub Munte nr. 1.513B, mixt. CA Maramureş Agro din Baia Mare, str. Gh. Şincai 46, se ocupă de activităţi auxiliare pentru producţia vegetală. CA Valea Vişeului 185 creşte oi şi capre. CA Bioapis din Satu Nou de Sus 219D creşte alte animale. CA Ferma din Berbeşti, mixt. CA Lăpuşeana din Tg. Lăpuş se ocupă de intermediere în vînzări agricole. CA Vord-Vest Carm din Baia Mare procesează carne. CA Dumbrava din Giuleşti 347, mixt. CA Sălmar Agropig din Baia Mare (cu sediul social într-un apartament) prelucrează carne. Cooperativa agricolă (CA) Zucărean din Băseşti creşte porci.

Direcţia Agricolă Maramureş anunţă că în judeţul nostru funcţionează şi două grupuri de producători: Hortigrup Vărai şi Someş-Codru Rodina. Statutul de cooperativă şi grup este pratic acelaşi, facilităţile fiscale oferite de stat fiind similare. Aceasta este motivul pentru care au apărut cele 42 de cooperative agricole.