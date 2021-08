Proiectul consorțiului VET4Tourism&Maramures s-a încheiat

• 84 de elevi din Cavnic, Borșa și Sighet au beneficiat de mobilități •

Proiectul „Erasmus+ Educație și formare profesională pentru turism de calitate în Maramureș și UE!”, implementat de consorțiul VET4Tourism&Maramures – format din Colegiul Economic „Pintea Viteazul” din Cavnic, Liceul Borșa și Liceul Tehnologic Forestier din Sighetu Marmației – s-a finalizat după o perioadă de implementare de trei ani (un an prelungire din cauza situației sanitare).

Finanțat de Comisia Europeană, proiectul de mobilitate Erasmus+ a beneficiat de un grant de aproximativ 270.000 de euro.

• stagii de practică la agenți economici din Lisabona

Proiectul a presupus atât mobilitatea a trei cadre didactice de la aria curriculară Tehnologii prin job-shadowing pentru formarea lor axată pe metodele activ-participative în predarea disciplinelor de specialitate din domeniul Turism și alimentație din sistemul de învățământ portughez și bune practici în folosirea TIC în predarea/ învățarea culturii de specialitate (a fost selectat câte un profesor din fiecare școală din consorțiu; în prealabil, acești profesori au beneficiat de pregătire lingvistică și culturală), cât și mobilitatea a 84 elevi (cursanți VET) de la profilul Turism și alimentație (elevi de clasa a X-a liceu și a XI-a profesională) care și-au efectuat stagiile de practică conform curriculumului școlar la agenți economici din Lisabona (hoteluri și restaurante). Fiecare flux de elevi a fost însoțit de doi profesori, iar înaintea mobilităților, elevii au beneficiat de pregătire pedagogică, de management al riscurilor, de pregătire culturală și ling­vistică (ore de limba engleză derulate pe platforma OLS a Comisiei Europene). Pe scurt, proiectul a răspuns nevoilor de dezvoltare personală și profesională ale participanților și, deo­potrivă, nevoii instituționale comune, la nivel de consorțiu, de a consolida calitatea, atractivitatea și relevanța pentru piața muncii a educației și formării profesionale oferite de aceste unități de învățământ.

• un nou proiect în domeniul turismului

Printre elementele de impact generate ca feedback: lărgirea orizonturilor și o viziune asupra Europei ca o extensie naturală a pieței muncii; creșterea cererii elevilor pentru IPT în domeniul Turism și alimentație prin plusul de valoare pe care îl oferă pregătirea pentru o carieră internațională; pe plan internațional – proiectul a influențat percepția companiilor gazdă asupra cali­tă­­ții formării profesionale oferite de sistemul de învățământ din România; îmbunătățirea competențelor cheie (lingvistice, sociale, civice, spirit de inițiativă); obținerea certificatului Europass care atestă experiența profesională valoroasă în cadrul hotelurilor și lanțurilor de restaurante de renume (hoteluri de 4 stele și restaurant cu stele Michelin). „Mă bucur că am reușit să finalizăm proiectul chiar dacă, din cauza pandemiei, am fost nevoiți să-l prelungim cu un an. Elevii ultimelor fluxuri au fost extrem de fericiți că au putut participa la mobilități. Pe lângă faptul că au efectuat teste la plecarea și întoarcerea în țară, pe tot parcursul stagiului au respectat toate regulile de protecție astfel încât nu am avut probleme. Sperăm ca situația să se stabilizeze și să putem desfășura și următorul proiect care reprezintă o oportunitate deosebită pentru elevii noștri de a-și dezvolta competențele și abilitățile profesionale în domeniul turismului”, a punctat prof. Adina Costinar, coordonator proiect.