Primăria Şomcuta Mare face administraţie „verbală”

Scriam în urmă cu o lună de zile despre cazul unei femei cu handicap accentuat, Simona Pinţoi (43 ani), care de 6 ani depune an de an cerere la Primăria Şomcuta Mare şi solicită să primească o locuinţă socială, dar răspunsul (verbal) a fost acelaşi: Deocamdată nu avem, mai aşteaptă!… Marţi, 24 august 2021, am însoţit-o pe petentă la sediul Primăriei oraşului Şomcuta Mare şi l-am întrebat pe domnul primar Gheorghe Buda de ce nu-i răspunde la cereri în scris, aşa cum prevede legea, în 30 de zile. A doua zi (25 august), Simona Pinţoi a primit un răspuns scris la toate cele 7 cereri, fiind informată că în luna octombrie 2021 vor fi verificate contractele de închiriere a locuinţelor sociale şi, dacă vor rămîne locuinţe libere, Simona Pinţoi (şi alţi cetăţeni fără locuinţă) va fi chemată să depună cererea şi actele necesare.

Ce spune legea

Am mers la Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş şi am aflat că legile 114 din 1996 şi 448 din 2006 reglementează clar domeniul locuinţelor sociale. Contractul de închiriere se încheie într-adevăr pe 5 ani, cu posibilitatea prelungirii, pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare, dar orice modificare survine în veniturile chiriaşului trebuie anunţată la Primărie, iar dacă veniturile depăşesc limita legală, contractul trebuie să fie anulat şi apartamentul va fi dat altei persoane, care are probleme sociale reale. Ei bine, Primăria Şomcuta n-a verificat anual care sînt veniturile chiriaşilor, cum prevede legea. Au trecut 5 ani, unii chiriaşi au acum firme (frizerie, cofetărie), şi-au găsit de lucru în străinătate, iar apartamentele şi garsonierele sociale nu sînt locuite de nimeni! Nivelul chiriei era mic, de 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie, scrie legea.

Primăria n-a făcut aceste anchete sociale şi n-a ţinut cont că beneficiarii locuinţelor sociale n-au dreptul să schimbe destinaţia spațiului închiriat. În cele două blocuri sociale din Şomcuta, cîteva apartamente şi garsoniere sînt goale de 5 ani, ceea ce se vede prin consumul de apă şi gaz metan, care este 0 (zero).

Cazuri sociale mai sînt…

În satul Vălenii Şomcutei, am găsit familia Buie (pe soţie, soţ şi fiica de 10 ani). Nu au casă, locuiesc în chirie la un privat. Au făcut şi ei cerere pentru a primi locuinţă socială, dar au primit acelaşi răspuns verbal, precum Simona Pinţoi, că trebuie să mai aştepte. Soţii Buie consideră că locuinţele sociale ale oraşului au fost repartizate unor persoane fără drept. De altfel, spun ei, şi locuinţele ANL au fost repartizate incorect, „unor familii cu 2-3 case în curte”. Au fost date pe bază de relaţii.

Legea prevede efectuarea de anchete sociale. Dacă familia tînără locuieşte cu părinţii şi au un spaţiu locativ suficient, nu-i cazul să primească locuinţă socială cu chirie subvenţionată de comunitate.

Condiţii… artificiale

Legile prevăd un ca­dru normativ mai larg, pe care primăriile îl adaptează, însă principiul rămîne acelaşi, la locuinţele sociale au dreptul persoanele cu probleme sociale constatate prin anchete sociale şi prin documentele depuse la dosar. Nu poate primi locuinţă socială o persoană care cîştigă 10.000 de lei pe lună.

Simona Pinţoi este un caz social recunoscut verbal de primărie. De la 6 pînă la 18 ani, ea a fost crescută în sistemul de stat pentru protecţia copiilor. De 21 de ani, locuieşte în Şomcuta Mare, trăind din indemnizaţia de persoană cu handicap accentuat (370 lei pe lună) şi din pensia de boală, 800 lei/lună. A locuit 12 ani într-o cameră (acolo înainte erau montate vacile), fără apă curentă şi curent electric. În 2016, a auzit că Primăria repartizează locuinţe sociale şi a sperat, dar n-a fost să fie. Ca persoană cu handicap accentuat, ca persoană cu venituri mici, are prioritate la locuinţă socială, fără să plătească chirie. Primarul spunea mereu că nu sînt locuinţe sociale libere, dar Simona Pinţoi vedea cu ochii ei că în cele două blocuri sociale au apărut o frizerie şi un atelier de prăjituri, că 5-6 locuinţe stau nelocuite, iar în altele locuiesc persoane fără probleme sociale. Recent, într-un apartament cu 3 camere din blocul social, închiriat de o familie din Buteasa, s-au mutat două călugăriţe recent venite în oraş. Aceste nedreptăţi o necăjesc peste poate!

Concluzie amînată

Legea prevede că au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul cîștigului salarial mediu net lunar pe economie. Locuințele sociale se repartizează pe baza criteriilor stabilite anual şi au prioritate: persoanele și familiile evacuate din locuinţă, tinerii sub 35 de ani, tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială, invalizii de gradul I și II, persoanele cu handicap. Dar, spune legea, titularul contractului de închiriere este obligat să comunice primarului, în termen de 30 de zile, orice modificare produsă în venitul net lunar al familiei acestuia, sub sanc­țiunea rezilierii contractului de închiriere. În cazurile în care venitul net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, a crescut cu peste 20%, Primăria trebuie să modifice chiria şi subvenția acordată, prevede legea. Beneficiarii locuințelor sociale n-au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere.

Legea precizează: Locuința socială se atribuie cu chirie subvenționată (chiar 100%) unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței. Prin familie se înțelege soțul, soția, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună.

Finalul se lasă aşteptat

Primarul Gheorghe Buda ne-a spus că în luna octombrie 2021 vor expira contractele de închiriere încheiate în 2016 şi vor fi reevaluate toate, urmînd să fie reziliate cele în care chiriaşii nu mai îndeplinesc condiţiile. În plus, se lucrează la finalizarea unui bloc social nou, deci ne asigură că în curînd aceste situaţii de nemulţumire vor dispărea.

• Cosmin Bârle, fost consilier local (şi-a dat recent demisia), ne spune că o parte din vină este a consilierilor locali, avînd în vedere că ştiau cu toţii ce se întîmplă în blocurile sociale (se tundeau acolo şi cumpărau prăjituri de acolo…) şi n-au reacţionat în niciun fel. Consideră că legea a fost încălcată şi îi sfătuieşte pe cei afectaţi să sesizeze Agenţia de Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş (Baia Mare, Piaţa Păcii nr. 10), care are atribuţii de control în aceste situaţii.